У Німеччині підтвердили намір передати Україні дрони, які називають "міні-Таурусами"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив інформацію ЗМІ про намір передати Україні партію з 4000 дронів, оснащених штучним інтелектом, і які можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані.

Про це він сказав під час візиту до виробника гелікоптерів Airbus у Донауверті, його цитує Stern, повідомляє "Європейська правда".

За словами німецького міністра, ці дрони можуть "певною мірою подолати систему РЕБ противника, облетіти її".

Вони здатні "діяти на відстані 30 або 40 кілометрів у глибині території, а потім атакувати командні пункти, логістичні вузли та інші цілі", додав Пісторіус.

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"Це важливий додатковий актив для українських збройних сил", – зазначив він.

ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина невдовзі почне масове постачання Україні дронів-камікадзе, які мають високу автономність в умовах впливу РЕБ і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані. В індустрії ці дрони порівнюють з ракетами Taurus.

Водночас канцлер Олаф Шольц не готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus попри дозвіл США на удари ATACMS по російській території. Проти таких поставок виступає і сам Пісторіус.

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