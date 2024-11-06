Трамп бере четвертий "хиткий" штат і отримує необхідні голоси для перемоги

Дональд Трамп, якому американські ЗМІ вже віддали перемогу на президентських виборах, перемагає у четвертому "хиткому" штаті Вісконсині та забезпечує себе переможною кількістю голосів виборників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, NBC News прогнозує перемогу Дональда Трампа у штаті Вісконсин із 49, 7% після підрахунку 99% голосів. У Камали Гарріс – 48,7%.

Вісконсин виявився останнім штатом, який був потрібен Трампу для здобуття президентського крісла. З перемогою у Вісконсині, який дає 10 голосів виборників, Трамп забезпечив себе 276 голосами. Для перемоги необхідно було отримати щонайменше 270.

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Водночас NYT повідомляє, що Трамп забезпечив себе 277 голосами виборників.

І Гарріс, і Трамп приділяли Вісконсину багато уваги, грошей і ресурсів, проводячи великі мітинги в передмістях і студентських містечках, а також засипаючи виборців політичною рекламою.

У 2020 році у Вісконсині переміг Джо Байден, у 2016 – Трамп.

Як відомо, одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Трампа на президентських виборах 2024 року.

Сам Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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