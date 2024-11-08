Макрон: ЄС повинен захищати свої інтереси, а не делегувати безпеку США

Французький лідер Емманюель Макрон вважає, що європейці не повинні делегувати свою безпеку США, а мають ширше захищати свої інтереси.

Про це він заявив на конференції у Будапешті, передає "Європейська правда".

Макрон назвав республіканця Дональда Трампа, який уже оголосив про свою перемогу на виборах у США, "моментом історії" для європейців.

"Він був обраний американським народом, і він захищатиме інтереси американців, і це законно, і це добре. Питання в тому, чи ми готові захищати інтереси європейців... Я думаю, що це наш пріоритет", – сказав французький лідер.

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Ну думку Макрона, це вирішальний момент в історії "для нас як європейців".

"По суті, питання, на яке ми повинні відповісти, полягає в тому, чи хочемо ми читати історію, написану іншими? Війни, розпочаті Владіміром Путіним, вибори в США, технологічний і торгівельний вибір, зроблений китайцями, чи ми хочемо писати нашу власну історію?" – зауважив він.

Макрон впевнений: країни ЄС мають сили написати свою історію.

Він також закликав "діяти та захищати" національні, економічні та стратегічні інтереси Європи, а країни ЄС – мислити "як незалежна держава" та повернути контроль, припинивши делегувати захист США.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на тлі успіхів Республіканської партії і Трампа на виборах у США заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.

Напередодні прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що підтримка України протягом наступних місяців визначить майбутнє ЄС, адже країни Європи мають зробити більше для захисту Києва та себе після перемоги Дональда Трампа у США.