Тихановська про силову зміну влади Білорусі, шанс замороження війни і російську "демопозицію"

Лідери білоруських протестів, які раніше намагалися балансувати, змінилися.

Вони полишили свою обережність у минулому. І це підтверджують західні співрозмовники.

Наприклад, Світлана Тихановська – лідерка демократичних сил Білорусі – на зустрічах із партнерами просить надати Україні далекобійну зброю та й загалом усе озброєння, яке дозволить ЗСУ ефективніше знищувати ворожу російську армію.

І це не єдине, що відрізняє її від лідерів "російської демократичної опозиції", які виступають проти постачань зброї для ЗСУ.

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Із Тихановською "ЄвроПравда" зустрілася у Вільнюсі, де з 2020 року опозиціонерка живе під дипломатичним захистом Литви.

Радимо подивитися дуже цікаву розмову на нашому youtube-каналі, а текстова версія інтерв’ю – в матеріалі Тихановська: "Ми завжди розуміли, що Росія – ворог Білорусі, але не хотіли воювати ще й з нею". Далі – основні її тези.

Ми завжди розуміли, що Росія є ворогом незалежності Білорусі. Але під час протестів 2020 року ми були дуже дипломатичними, обережними із заявами проти Росії, бо у нас не було бажання воювати ще й з Росією. Нам потрібно було хоча б з Лукашенком впоратися.

Але коли ми побачили Бучу, Ірпінь, Маріуполь, цю війну – то, звісно, ​​тут уже не лишилося місця для дипломатії.

Українці нас надихають, ви дуже сміливі, у вас був Майдан. Але не можна порівнювати, до прикладу, Януковича і Лукашенка. У нас тоді не було своїх медіа, своїх телеканалів. У нас не було потужних антилукашенківських партій (бо Лукашенко багато років їх забороняв).

Тож ми тоді зробили те, що ми могли зробити.

У нас тоді ще не було якоїсь системи. Це була дуже низова, народна революція. Тепер ми стали сильнішими. Зараз у нас є структури. Зараз у нас єдність. Ми співпрацюємо одне з одним. Я думаю, що коли буде наступне вікно можливостей для Білорусі – а я дуже пов’язую це з перемогою України, – то, повірте, тоді все буде набагато легше для нас.

У нас є офіс Світлани Тихановської як офіс обраного президента.

Є об’єднаний перехідний кабінет як "протоуряд", де є представники з різних напрямків, а також Координаційна рада – це зародковий "протопарламент".

Ми, як демократичні сили, повинні бути готові. Хотілося би, щоб через чесні вибори – але, звичайно, сценаріїв може бути більше. Може бути палацовий переворот. І тут свою роль можуть зіграти наші військові, які зараз є в Україні.

Для Путіна Білорусь – це "балкон над Європою" і над Україною.

Йому потрібно, щоб Білорусь завжди була загрозою для України і для Заходу. Навіщо він зрештою розмістив свою ядерну зброю в Білорусі? Щоби шантажувати.

Росія – разом з Лукашенком – хоче знищити все білоруське. Білоруські школи закривають через русифікацію. Навіть назви міст замінюють з білоруського написання на російське. Це така повзуча окупація нашої країни.

А 2020 рік став для нас точкою змін в усвідомленні білорусами себе як нації.

Зараз усе більше білорусів вивчають білоруську мову, навчають своїх дітей білоруської мови.

Долі Білорусі та України взаємопов'язані. Не буде вільної Білорусі без вільної України. Але і без вільної Білорусі не буде спокійної України, так само.

На кожній своїй зустрічі на Заході я кажу, що перемога України – це пріоритет. Звичайно, не можна забувати і про Білорусь, але зараз передусім треба дати Україні всю необхідну зброю, щоб вона перемогла.

Перемога – це коли російські війська вийдуть з усієї території України та більше вам не загрожуватимуть. А заморожена війна означатиме продовження конфлікту і не принесе переваги ані Україні, ані демократичному світу.

Ми, білоруси, знаємо, що імперіалістичні амбіції Росії є загрозою і для України, і для Білорусі. Росія не бачить ні вашу, ні нашу країну окремою державою.

Я на 100% переконана, що участь армії Білорусі у війні проти України неможлива. Бо нема у нас до українців такого ставлення, яке є у росіян.

Докладніше – в матеріалі Тихановська: "Ми завжди розуміли, що Росія – ворог Білорусі, але не хотіли воювати ще й з нею".