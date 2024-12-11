Тихановская о силовой смене власти Беларуси, шансе заморозки войны и российской "демопозиции"

Лидеры белорусских протестов, которые раньше пытались балансировать, изменились.

Они оставили свою осторожность в прошлом. И это подтверждают западные собеседники.

Например, Светлана Тихановская – лидер демократических сил Беларуси – на встречах с партнерами просит предоставить Украине дальнобойное оружие и вообще все вооружение, которое позволит ВСУ эффективнее уничтожать вражескую российскую армию.

И это не единственное, что отличает ее от лидеров "российской демократической оппозиции", выступающих против поставок оружия для ВСУ.

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С Тихановской "ЕвроПравда" встретилась в Вильнюсе, где с 2020 года оппозиционерка живет под дипломатической защитой Литвы.

Советуем посмотреть очень интересный разговор на нашем youtube-канале, а текстовая версия интервью – в материале Тихановская: В Беларуси возможен переворот, и здесь свою роль могут сыграть белорусы из ВСУ. Далее – основные ее тезисы.

Мы всегда понимали, что Россия является врагом независимости Беларуси. Но во время протестов 2020 года мы были очень дипломатичными, осторожными с заявлениями против России, потому что у нас не было желания воевать еще и с Россией. Нам нужно было хотя бы с Лукашенко справиться.

Но когда мы увидели Бучу, Ирпень, Мариуполь, эту войну – то, конечно, здесь уже не осталось места для дипломатии.

Украинцы нас вдохновляют, вы очень смелые, у вас был Майдан. Но нельзя сравнивать, к примеру, Януковича и Лукашенко. У нас тогда не было своих медиа, своих телеканалов. У нас не было мощных антилукашенковских партий (потому что Лукашенко много лет их запрещал).

Поэтому мы тогда сделали то, что мы могли сделать.

У нас тогда еще не было какой-то системы. Это была очень низовая, народная революция. Теперь мы стали сильнее. Сейчас у нас есть структуры. Сейчас у нас единство. Мы сотрудничаем друг с другом. Я думаю, что когда будет следующее окно возможностей для Беларуси – а я очень связываю это с победой Украины, – то, поверьте, тогда все будет намного легче для нас.

У нас есть офис Светланы Тихановской как офис избранного президента.

Есть объединенный переходный кабинет как "протоправительство", где есть представители из разных направлений, а также Координационный совет – это зачаточный "протопарламент".

Мы, как демократические силы, должны быть готовы. Хотелось бы, чтобы через честные выборы – но, конечно, сценариев может быть больше. Может быть дворцовый переворот. И здесь свою роль могут сыграть наши военные, которые сейчас есть в Украине.

Для Путина Беларусь – это "балкон над Европой" и над Украиной.

Ему нужно, чтобы Беларусь всегда была угрозой для Украины и для Запада. Зачем он в конце концов разместил свое ядерное оружие в Беларуси? Чтобы шантажировать.

Россия – вместе с Лукашенко – хочет уничтожить все белорусское. Белорусские школы закрывают из-за русификации. Даже названия городов заменяют с белорусского написания на русское. Это такая ползучая оккупация нашей страны.

А 2020 год стал для нас точкой изменений в осознании белорусами себя как нации.

Сейчас все больше белорусов изучают белорусский язык, учат своих детей белорусскому языку.

Судьбы Беларуси и Украины взаимосвязаны. Не будет свободной Беларуси без свободной Украины. Но и без свободной Беларуси не будет спокойной Украины, так же.

На каждой своей встрече на Западе я говорю, что победа Украины – это приоритет. Конечно, нельзя забывать и о Беларуси, но сейчас прежде всего надо дать Украине все необходимое оружие, чтобы она победила.

Победа – это когда российские войска выйдут со всей территории Украины и больше вам не будут угрожать. А замороженная война будет означать продолжение конфликта и не принесет преимущества ни Украине, ни демократическому миру.

Мы, белорусы, знаем, что империалистические амбиции России являются угрозой и для Украины, и для Беларуси. Россия не видит ни вашу, ни нашу страну отдельным государством.

Я на 100% убеждена, что участие армии Беларуси в войне против Украины невозможно. Потому что нет у нас к украинцам такого отношения, которое есть у россиян.

Подробнее – в материале Тихановская: В Беларуси возможен переворот, и здесь свою роль могут сыграть белорусы из ВСУ.