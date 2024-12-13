Бельгія у 2025 році збільшить групу військ швидкого реагування НАТО

Кількість бельгійських військових, які перебувають у стані бойової готовності в межах планів НАТО, збільшиться втроє або вчетверо у 2025 році.

Про це заявила очільниця міністерства оборони Бельгії Людівін Дедондер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Під час презентації оперативного плану Бельгії на пресконференції в пʼятницю, 13 грудня, Дедондер підтвердила збільшення кількості військ для швидкого реагування в межах планів НАТО.

"Метою залишається стримування, але також і підвищення рівня нашої готовності", – сказала вона.

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Це означає, що в Бельгії будуть дислоковані майже 1500 військовослужбовців, готових до розгортання за кілька тижнів або навіть днів, якщо цього вимагатиме НАТО.

Крім того, у 2025 році за кордоном будуть розгорнуті від 650 до 1400 бельгійських солдатів залежно від пори року – це на 20% більше, ніж у 2024-му.

Це станеться зокрема за рахунок повернення Бельгії до складу КФОР – сил НАТО в Косові. Також чотири бельгійські F-16, які виконували місію з патрулювання повітряного простору в Литві у 2024 році, будуть перекинуті до Ісландії для "посилення бельгійської присутності в Північній Європі".

Бельгія має один з найменших витрат на оборону серед країн – членів НАТО: у 2024 році вона вклала на ці цілі близько 1,2% ВВП.

Нагадаємо, у 2022 році НАТО домовився збільшити сили швидкого реагування до 300 тисяч військовослужбовців, реагуючи на наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну.