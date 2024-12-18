У США не виключають перекидання до Росії нових підрозділів військ КНДР

США наразі не мають підтверджень щодо перекидання нових підрозділів з Північної Кореї в Росію, однак не виключають такої можливості.

Про це заявив під час брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

Міллера запитали, чи США спостерігають новий "транш" північнокорейських військових до Росії.

"Я не маю нових повідомлень щодо перекидання додаткових солдатів з Північної Кореї до Росії", – зауважив він.

Реклама:

Натомість речник акцентував, що США "продовжують оцінювати, що це можливо".

За його словами, американська сторона також може підтвердити, що північнокорейські солдати були розгорнуті на лінії фронту в Курській області, "і ми бачили, як вони зазнавали втрат, як убитими, так і пораненими в бою".

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Міллер раніше заявляв, що потенційне введення солдатів КНДР в Україну для участі в бойових діях розцінюватиметься як посилення ескалації.

Також нещодавно речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що за оцінками американської сторони, північнокорейські війська вперше вступили в бій разом з російськими силами в Курській області та зазнали втрат.