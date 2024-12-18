В США не исключают переброску в Россию новых подразделений войск КНДР

США пока не имеют подтверждений о переброске новых подразделений из Северной Кореи в Россию, однако не исключают такой возможности.

Об этом заявил во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

Миллера спросили, наблюдают ли США новый "транш" северокорейских военных в Россию.

"Я не имею новых сообщений о переброске дополнительных солдат из Северной Кореи в Россию", – отметил он.

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Зато представитель акцентировал, что США "продолжают оценивать, что это возможно".

По его словам, американская сторона также может подтвердить, что северокорейские солдаты были развернуты на линии фронта в Курской области, "и мы видели, как они несли потери, как убитыми, так и ранеными в бою".

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Недавно украинские военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после недавних штурмов.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, северокорейские подразделения потеряли не менее 30 солдат убитыми и ранеными.

А представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что по оценкам американской стороны, северокорейские войска впервые вступили в бой вместе с российскими силами в Курской области и понесли потери.