Що має бути локомотивом підготовки України до вступу в ЄС

Ефективне державне управління є локомотивом для євроінтеграції України.

Український центр європейської політики (УЦЄП) вже наголошував, як важливо для України налагодити якісну інституційну структуру переговорного процесу.

Докладніше про необхідність реформи державного управління та перші кроки, які має зробити Україна в цьому напрямку для забезпечення успішного переговорного процесу з ЄС, читайте в колонці Любові Акуленко і Сніжани Дяченко з ГО "Український центр європейської політики" Чому реформа держуправління є необхідною для успішної євроінтеграції України. Далі – стислий її виклад.

В минулі тижні відбулася низка публічних обговорень, зокрема і презентація дослідження УЦЄП "Інституційна структура переговорів: уроки для України".

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За словами авторок колонки, на цих зустрічах експерти наголошували, а парламентарі і урядовці не заперечували, що здійснення реформи держуправління є важливим.

Експертки наголошують, що уряд має перейти до дій і обрахувати брак людських ресурсів в міністерствах, обсяги фінансування для проведення реформи і оголосити про конкретні дати її запуску.

"Ці вихідні дані будуть необхідні під час розробки переговорних позицій, оскільки в цих документах Україна має повідомити ЄС про адміністративну спроможність імплементації acquis ЄС, а також скільки і яких ресурсів бракує", – пояснюють Акуленко і Дяченко.

До того ж для успішної євроінтеграції, за їхніми словами, необхідно створити "елітний дивізіон" держслужбовців, які добре орієнтуються в праві ЄС і національному законодавстві.

Україні потрібна фахова команда у відповідних міністерствах та інших відповідальних органах влади для виконання прикладних рекомендацій від ЄС і звітування про них.

Скринінг і підготовка проєктів дорожніх карт, – лише перший і порівняно не складний етап для України. А от справжня робота почнеться, коли ЄС розробить цільові індикатори для кластера "Основи", і от тоді має "вступати в гру" команда фахівців.

Отже, найперші кроки, які, на думку авторок колонки, Україні варто зробити вже зараз:

Посилити Урядовий офіс координації європейської і євроатлантичної інтеграції для переговорного процесу. Реформа держуправління повинна створити стимули, що допоможе привабити на держслужбу професійних людей і переконати їх залишитися на посаді якнайдовше до закінчення переговорів про вступ. Створити директорати політики в усіх міністерствах і забезпечити ефективну горизонтальну координацію між ними. Слабка горизонтальна координація негативно впливає на вироблення політики, а вступні переговори ще більше загострять цю проблему. Убезпечити (формально чи неформально) держслужбовців у міністерствах від політичних звільнень. Реформа держуправління має убезпечити "технократів" від політичних звільнень – особливо тих, які задіяні в переговорному процесі і є членами переговорних груп. Зібрати і надати стороні ЄС інформацію – скільки грошей, скільки людей треба для запуску реформи держуправління і в які строки це відбудеться.

Докладніше – в колонці Любові Акуленко і Сніжани Дяченко Чому реформа держуправління є необхідною для успішної євроінтеграції України.