Что должно быть локомотивом подготовки Украины к вступлению в ЕС

Эффективное государственное управление является локомотивом для евроинтеграции Украины.

Украинский центр европейской политики (УЦЕП) уже отмечал, как важно для Украины наладить качественную институциональную структуру переговорного процесса.

Подробнее о необходимости реформы государственного управления и первых шагах, которые должна сделать Украина в этом направлении для обеспечения успешного переговорного процесса с ЕС, читайте в колонке Любови Акуленко и Снежаны Дяченко из ОО "Украинский центр европейской политики" Почему реформа госуправления необходима для успешной евроинтеграции Украины. Далее – краткое ее изложение.

В минувшие недели состоялся ряд публичных обсуждений, в том числе и презентация исследования УЦЕП "Институциональная структура переговоров: уроки для Украины".

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По словам авторов колонки, на этих встречах эксперты отмечали, а парламентарии и чиновники не отрицали, что осуществление реформы госуправления является важным.

Эксперты отмечают, что правительство должно перейти к действиям и рассчитать нехватку человеческих ресурсов в министерствах, объемы финансирования для проведения реформы и объявить о конкретных датах ее запуска.

"Эти исходные данные будут необходимы при разработке переговорных позиций, поскольку в этих документах Украина должна сообщить ЕС об административной способности имплементации acquis ЕС, а также сколько и каких ресурсов не хватает", – объясняют Акуленко и Дяченко.

К тому же для успешной евроинтеграции, по их словам, необходимо создать "элитный дивизион" госслужащих, которые хорошо ориентируются в праве ЕС и национальном законодательстве.

Украине нужна профессиональная команда в соответствующих министерствах и других ответственных органах власти для выполнения прикладных рекомендаций от ЕС и отчетности о них.

Скрининг и подготовка проектов дорожных карт – лишь первый и сравнительно не сложный этап для Украины. А вот настоящая работа начнется, когда ЕС разработает целевые индикаторы для кластера "Основы", и вот тогда должна "вступать в игру" команда специалистов.

Итак, первые шаги, которые, по мнению авторов колонки, Украине стоит сделать уже сейчас:

Усилить Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции для переговорного процесса. Реформа госуправления должна создать стимулы, которые помогут привлечь на госслужбу профессиональных людей и убедить их остаться на должности как можно дольше до окончания переговоров о вступлении. Создать директораты политики во всех министерствах и обеспечить эффективную горизонтальную координацию между ними. Слабая горизонтальная координация негативно влияет на выработку политики, а вступительные переговоры еще больше обострят эту проблему. Обезопасить (формально или неформально) госслужащих в министерствах от политических увольнений. Реформа госуправления должна обезопасить "технократов" от политических увольнений – особенно тех, которые задействованы в переговорном процессе и являются членами переговорных групп. Собрать и предоставить стороне ЕС информацию – сколько денег, сколько людей нужно для запуска реформы госуправления и в какие сроки это произойдет.

Подробнее – в колонке Любови Акуленко и Снежаны Дяченко Почему реформа госуправления необходима для успешной евроинтеграции Украины.