Як Польща хоче використати головування в ЄС для посилення енергетичних санкцій проти РФ

Від початку повномасштабної агресії Росії проти України Європейський Союз зробив значні кроки до зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Частка російського газу в загальному імпорті ЄС скоротилася з 40% у 2021 році до менше ніж 10% у 2024-му, а імпорт російського вугілля повністю припинився.

Однак проблеми залишаються: російський СПГ досі постачається до країн ЄС, а обхідні шляхи для торгівлі нафтою і зараз дозволяють Кремлю отримувати мільярди євро.

Проте тиск ЄС може незабаром посилитися, йдеться в колонці спеціаліста із комунікацій Razom We Stand Максима Гардуса і директора кампаній Stand With Ukraine Олега Савицького Як головування Польщі у ЄС дозволить посилити тиск на імпорт російських енергоносіїв. Далі – стислий її виклад.

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Автори колонки відзначають, що Польща, готуючись до головування в Раді ЄС у січні 2025 року, визначила енергетичну безпеку як ключовий пріоритет.

Країна демонструє послідовність курсу на енергонезалежність від РФ. Як своєї, так і ЄС. Не зважаючи на важкі вибори та зміну владної коаліції та уряду.

У вересні 2024 року Польща представила проєкт національного енергетичного та кліматичного плану, який передбачає досягнення 56% частки відновлюваних джерел в електроенергетиці до 2030 року.

Експерти констатують, що ЄС досяг значного прогресу в зменшенні залежності від російських енергоносіїв, але повна енергетична незалежність ще не досягнута.

"Тож подальші зусилля, зокрема під час головування Польщі в Раді ЄС, будуть вирішальними для досягнення цієї мети", – зазначають Гардус і Савицький.

Вже влітку Варшава сигналізувала, що хоче використати свій шестимісячний термін лідерства, щоб зупинити поставки російського палива, яке надходить на континент, що залишається критичним джерелом доходів Кремля.

Представляючи пріоритети та діяльність Міністерства закордонних справ щодо головування Польщі в Раді ЄС з 1 січня 2025 року, Радослав Сікорський заявляв, що метою головування буде посилення санкцій ЄС проти агресорів: Росії та Білорусі – та боротьба з їх обходом.

Серед іншого, за словами експертів, Польща планує організувати суворіші перевірки дотримання існуючого санкційного режиму та перекриття методів його обходження.

В жовтні Польща на закритій зустрічі презентувала ініціативу щодо більшої прозорості щодо обсягів російського викопного палива, яке потрапляє на ринок ЄС, включаючи постачання під хибними приводами.

Ця ініціатива вже має значну підтримку, зазначають Максим Гардус і Олег Савицький.

"Очікується, що ця ініціатива стане одним із ключових питань під час польського головування в ЄС, яке розпочнеться у січні. Тож майбутні санкційні пакети, ймовірно, будуть зосереджені на боротьбі з обходом чинних обмежень, зокрема цінового ліміту на нафту, ефективність якого виявилася недостатньою", – вважають експерти.

Цей шлях не обіцяє бути легким. Автори колонки пояснюють, що одним із головних бар'єрів є політичні розбіжності між країнами-членами ЄС щодо санкційної політики проти Росії.

Угорщина чи Словаччина традиційно виступають проти жорсткіших санкцій через значну залежність від російських енергоносіїв та власні інтереси, пов’язані з їх перепродажем.

"Ключовий аргумент опонентів санкцій – можливе зростання цін на енергоносії та ризик енергетичного дефіциту", – нагадують Гардус і Савицький.

Польський уряд, у свою чергу, наголошує, що витрати на впровадження нових джерел енергії менші за довгострокові ризики, пов’язані із залежністю від Росії.

Як зазначають автори колонки, буде сприяти посиленню розбудови власної європейської генерації електроенергії з чистих джерел. В тому числі для того, щоб самого попиту на російські енергоносії не було.

Докладніше – в колонці Максима Гардуса і Олега Савицького Як головування Польщі у ЄС дозволить посилити тиск на імпорт російських енергоносіїв.