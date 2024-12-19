Как Польша собирается усилить борьбу с энергетическими доходами РФ

С начала полномасштабной агрессии России против Украины Европейский Союз сделал значительные шаги к уменьшению зависимости от российских энергоносителей.

Доля российского газа в общем импорте ЕС сократилась с 40% в 2021 году до менее чем 10% в 2024-м, а импорт российского угля полностью прекратился.

Однако проблемы остаются: российский СПГ до сих пор поставляется в страны ЕС, а обходные пути для торговли нефтью и сейчас позволяют Кремлю получать миллиарды евро.

Однако давление ЕС может вскоре усилиться, идет речь в колонке специалиста по коммуникациям Razom We Stand Максима Гардуса и директора кампаний Stand With Ukraine Олега Савицкого Как председательство Польши в ЕС позволит усилить давление на импорт российских энергоносителей. Далее – краткое ее изложение.

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Авторы колонки отмечают, что Польша, готовясь к председательству в Совете ЕС в январе 2025 года, определила энергетическую безопасность как ключевой приоритет.

Страна демонстрирует последовательность курса на энергонезависимость от РФ. Как своей, так и ЕС. Несмотря на тяжелые выборы и смену правящей коалиции и правительства.

В сентябре 2024 года Польша представила проект национального энергетического и климатического плана, который предусматривает достижение 56% доли возобновляемых источников в электроэнергетике к 2030 году.

Эксперты констатируют, что ЕС достиг значительного прогресса в уменьшении зависимости от российских энергоносителей, но полная энергетическая независимость еще не достигнута.

"Поэтому дальнейшие усилия, в частности во время председательства Польши в Совете ЕС, будут решающими для достижения этой цели", – отмечают Гардус и Савицкий.

Уже летом Варшава сигнализировала, что хочет использовать свой шестимесячный срок лидерства, чтобы остановить поставки российского топлива, которое поступает на континент, что остается критическим источником доходов Кремля.

Представляя приоритеты и деятельность Министерства иностранных дел относительно председательства Польши в Совете ЕС с 1 января 2025 года, Радослав Сикорский заявлял, что целью председательства будет усиление санкций ЕС против агрессоров: России и Беларуси – и борьба с их обходом.

Среди прочего, по словам экспертов, Польша планирует организовать более строгие проверки соблюдения существующего санкционного режима и перекрытия методов его обхождения.

В октябре Польша на закрытой встрече представила инициативу по большей прозрачности относительно объемов российского ископаемого топлива, которое попадает на рынок ЕС, включая поставки под ложными предлогами.

Эта инициатива уже имеет значительную поддержку, отмечают Максим Гардус и Олег Савицкий.

"Ожидается, что эта инициатива станет одним из ключевых вопросов во время польского председательства в ЕС, которое начнется в январе. Поэтому будущие санкционные пакеты, вероятно, будут сосредоточены на борьбе с обходом действующих ограничений, в частности ценового лимита на нефть, эффективность которого оказалась недостаточной", – считают эксперты.

Этот путь не обещает быть легким. Авторы колонки объясняют, что одним из главных барьеров являются политические разногласия между странами-членами ЕС относительно санкционной политики против России.

Венгрия или Словакия традиционно выступают против жестких санкций из-за значительной зависимости от российских энергоносителей и собственных интересов, связанных с их перепродажей.

"Ключевой аргумент оппонентов санкций – возможный рост цен на энергоносители и риск энергетического дефицита", – напоминают эксперты.

Польское правительство, в свою очередь, отмечает, что затраты на внедрение новых источников энергии меньше долгосрочных рисков, связанных с зависимостью от России.

Как отмечают авторы колонки, Польша будет способствовать усилению развития собственной европейской генерации электроэнергии из чистых источников. В том числе для того, чтобы самого спроса на российские энергоносители не было.

Подробнее – в колонке Максима Гардуса и Олега Савицкого Как председательство Польши в ЕС позволит усилить давление на импорт российских энергоносителей.