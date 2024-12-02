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На виборах у Румунії у лідерах соціал-демократи, слідом за ними – ультраправі

Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 07:20 — Уляна Кричковська

У лідерах парламентських виборів Румунії, які пройшли у неділю, 1 грудня – Соціал-демократична партія (PSD) та Альянс за об'єднання румунів AUR.

Про це повідомляє Digi24, передає "Європейська правда".

Як відомо, у Румунії в неділю, 1 грудня, відбулись парламентські вибори.  

Станом на 07:00, 2 грудня, після підрахування 99% голосів, соціал-демократи отримали 22,74% голосів, а AUR – 18,14%. 

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Національна ліберальна партія (PNL) отримала 14,44%, а Союз порятунку Румунії (USR) – 11,96%, а S.O.S. Romania – 7,57%.

Загалом у виборах 1 грудня взяли участь 39 партій і 19 організацій національних меншин. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 7:00 і закрились о 21:00. 

Як писали, станом на 18:00, 1 грудня, кількість румунських виборців, які віддали свій голос за новий парламент, побила загальну явку на виборах 2008 року.

Голосування відбувається через тиждень після першого туру президентських перегонів, в якому найбільшу кількість голосів здобув ультраправий та проросійський шовініст Келін Джорджеску. На другому місці опинилася правоцентристка від партії AUR Елена Ласконі.

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