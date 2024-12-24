Латвія за майже рік передала Україні 612 машин, конфіскованих у п'яних водіїв

Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв машини на загальну суму 2,25 млн євро.

Про це повідомила латвійська Служба державних доходів (VID), передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави.

До числа таких машин входить транспорт, який було конфісковано у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

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З моменту набуття чинності вищезазначених змін до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів.

За даними VID, Україні було передано загалом 612 автомобілів вартістю, попередньо, 2,25 млн євро.

Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.