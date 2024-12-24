Латвия за почти год передала Украине 612 машин, конфискованных у пьяных водителей

Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей машины на общую сумму 2,25 млн евро.

Об этом сообщила латвийская Служба государственных доходов (VID), передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

16 февраля 2023 года Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине автомобили, которые оказались в собственности латвийского государства.

В число таких машин входит транспорт, который был конфискован у водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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С момента вступления в силу вышеупомянутых изменений в закон правительство приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей.

По данным VID, Украине было передано всего 612 автомобилей стоимостью, предварительно, 2,25 млн евро.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.