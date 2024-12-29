ЗМІ: Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина припинить постачати електроенергію

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу відключити резервне енергопостачання в охоплену війною країну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на польського високопосадовця, передає "Європейська правда".

Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі такого кроку Словаччини, за словами посадовця, який побажав залишитися неназваним, оскільки переговори є приватними.

Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну.

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Фіцо виступив з погрозою два дні тому, коли заявив, що Словаччина припинить постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час перебоїв у мережі, якщо це буде необхідно.

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

На цьому тлі Роберт Фіцо здійснив скандальний візит до Росії, де зустрівся з очільником держави-агресора Владіміром Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка.