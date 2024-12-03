Чому Румунія голосує за антиукраїнських популістів і що може зупинити їх прихід до влади

1 грудня, у День національного єднання, в Румунії продовжився електоральний сезон: громадяни голосували на парламентських виборах.

Початково від цих виборів не чекали значних сенсацій – але все змінив перший тур виборів президентських, який відбувся тиждень тому і створив ризики приходу до влади відверто проросійських сил.

Про результати парламентських виборів у Румунії та можливу конфігурацію майбутньої коаліції читайте в статті Сергія Герасимчука та Ростислава Клімова з Ради зовнішньої політики "Українська призма" "Друзі Путіна" різко посилилися, але не виграли: які ризики несе новий парламент Румунії. Далі – стислий її виклад.

До нового парламенту Румунії увійдуть представники семи партій.

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Це Соціал-демократична партія (PSD, 23,04%), проросійський Альянс за об’єднання румунів (AUR, 18,01%), ще один учасник коаліції – Національна ліберальна партія (PNL, 14,55%), Союз порятунку Румунії (USR, 11,86%), чия лідерка має найвищі шанси стати новим президентом.

Крім того, представників у парламенті матимуть Демократичний союз угорців Румунії (UDMR, 6,58%), а також ще дві антизахідні партії: SOS (7,45%) та Партія молодих людей (POT, 6,12%).

Для порівняння, за результатами виборів 2020 року, до румунського парламенту пройшло тільки чотири партії.

Нинішні парламентські вибори мали перезапустити політичну систему країну, розбалансовану роздробленістю чинної коаліції, яка складалася з непримиренних суперників: Соціал-демократичної партії (PSD) та Націонал-ліберальної партії (PNL).

На цих виборах позиція PSD як лідера голосування не змінилася, однак спостерігається втрата 5% підтримки.

Ще гіршим став результат у PNL – націонал-ліберали втратили близько 10% голосів, і як наслідок – не змогли посісти навіть друге місце.

Отже, схоже, що епоха двох великих партій – націонал-лібералів і соціал-демократів – пішла у минуле. На черзі строкатіший склад парламенту та більш складні моделі коаліційної більшості.

Тим часом сумарний результат популістів зріс утричі: з 9% у 2020 році до 30% у 2024 році.

Ба більше, чотири роки тому єдиною такою партією була AUR під керівництвом Джордже Сіміона. Нині до нього долучилися SOS Діани Шошоаке та POT Анамарії Гавріле.

Результат Партії молодих людей (POT), якій із мінімальним відсотком вдалося подолати виборчий поріг, – ще один тривожний сигнал.

Де-факто POT є ультранаціоналістичною, популістською та антизахідною партією за типом SOS. Це демонструється її підтримкою учасника другого туру президентських виборів – антизахідного Келіна Джорджеску.

Отже, разом ці три партії становитимуть щонайменше третину парламенту.

Єдиним варіантом уникнення політичного колапсу та навіть розпуску парламенту є об’єднання провладної коаліції трьох партій: PSD, PNL та USR.

Зрозуміло, що шлях до компромісу між партіями та побудова партійного альянсу більшості буде надскладним завданням, яке також ляже на плечі новообраного президента.

Але і тут є інтрига, бо хто ж стане президентом ще точно невідомо і парламентські вибори можуть позначитися на ситуації у другому турі голосування. Отже, зважаючи на результати популістських партій, антиукраїнський кандидат у другому турі може здобути як мінімум 30% голосів.

Парламентські вибори 2024 року в Румунії, як і перший тур президентських, продемонстрували бажання виборців до різких і конкретних змін.

Тепер настав час для висновків і пошуку компромісів.

Саме об’єднавшись на користь Румунії, представники PSD, PNL та USR можуть зупинити збільшення ультранаціоналістичних поглядів та зберегти Румунію як серйозного гравця на європейській арені.

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука та Ростислава Клімова "Друзі Путіна" різко посилилися, але не виграли: які ризики несе новий парламент Румунії.