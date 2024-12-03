Почему Румыния голосует за антиукраинских популистов и что может остановить их приход к власти
Новости — Вторник, 3 декабря 2024, 14:00 —
1 декабря, в День национального единения, в Румынии продолжился электоральный сезон: граждане голосовали на парламентских выборах.
Изначально от этих выборов не ждали значительных сенсаций – но все изменил первый тур выборов президентских, который состоялся неделю назад и создал риски прихода к власти откровенно пророссийских сил.
О результатах парламентских выборов в Румынии и возможной конфигурации будущей коалиции читайте в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма" "Друзья Путина" резко усилились, но не выиграли: какие риски несет новый парламент Румынии. Далее – краткое ее изложение.
В новый парламент Румынии войдут представители семи партий.
Это Социал-демократическая партия (PSD, 23,04%), пророссийский Альянс за объединение румын (AUR, 18,01%), еще один участник коалиции – Национальная либеральная партия (PNL, 14,55%), Союз спасения Румынии (USR, 11,86%), чей лидер имеет самые высокие шансы стать новым президентом.
Кроме того, представителей в парламенте будут иметь Демократический союз венгров Румынии (UDMR, 6,58%), а также еще две антизападные партии: SOS (7,45%) и Партия молодых людей (POT, 6,12%).
Для сравнения, по результатам выборов 2020 года, в румынский парламент прошло только четыре партии.
Нынешние парламентские выборы должны были перезапустить политическую систему страны, разбалансированную раздробленностью действующей коалиции, которая состояла из непримиримых соперников: Социал-демократической партии (PSD) и Национал-либеральной партии (PNL).
На этих выборах позиция PSD как лидера голосования не изменилась, однако наблюдается потеря 5% поддержки.
Еще хуже стал результат в PNL – национал-либералы потеряли около 10% голосов, и как следствие – не смогли занять даже второе место.
Итак, похоже, что эпоха двух больших партий – национал-либералов и социал-демократов – ушла в прошлое. На очереди более пестрый состав парламента и более сложные модели коалиционного большинства.
Тем временем суммарный результат популистов вырос втрое: с 9% в 2020 году до 30% в 2024 году.
Более того, четыре года назад единственной такой партией была AUR под руководством Джордже Симиона. Сейчас к нему присоединились SOS Дианы Шошоаке и POT Анамарии Гавриле.
Результат Партии молодых людей (POT), которой с минимальным процентом удалось преодолеть избирательный порог, – еще один тревожный сигнал.
Де-факто POT является ультранационалистической, популистской и антизападной партией по типу SOS. Это демонстрируется ее поддержкой участника второго тура президентских выборов – антизападного Келина Джорджеску.
В общем, вместе эти три партии составят не менее трети парламента.
Единственным вариантом избежания политического коллапса и даже роспуска парламента является объединение провластной коалиции трех партий: PSD, PNL и USR.
Понятно, что путь к компромиссу между партиями и построение партийного альянса большинства будет сверхсложной задачей, которая также ляжет на плечи новоизбранного президента.
Но и здесь есть интрига, потому что кто же станет президентом еще точно неизвестно и парламентские выборы могут сказаться на ситуации во втором туре голосования. Итак, учитывая результаты популистских партий, антиукраинский кандидат во втором туре может получить как минимум 30% голосов.
Парламентские выборы 2024 года в Румынии, как и первый тур президентских, продемонстрировали желание избирателей к резким и конкретным изменениям.
Теперь пришло время для выводов и поиска компромиссов.
Именно объединившись в пользу Румынии, представители PSD, PNL и USR могут остановить увеличение ультранационалистических взглядов и сохранить Румынию как серьезного игрока на европейской арене.
Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Ростислава Климова "Друзья Путина" резко усилились, но не выиграли: какие риски несет новый парламент Румынии.