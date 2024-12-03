Почему Румыния голосует за антиукраинских популистов и что может остановить их приход к власти

1 декабря, в День национального единения, в Румынии продолжился электоральный сезон: граждане голосовали на парламентских выборах.

Изначально от этих выборов не ждали значительных сенсаций – но все изменил первый тур выборов президентских, который состоялся неделю назад и создал риски прихода к власти откровенно пророссийских сил.

О результатах парламентских выборов в Румынии и возможной конфигурации будущей коалиции читайте в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма" "Друзья Путина" резко усилились, но не выиграли: какие риски несет новый парламент Румынии. Далее – краткое ее изложение.

В новый парламент Румынии войдут представители семи партий.

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Это Социал-демократическая партия (PSD, 23,04%), пророссийский Альянс за объединение румын (AUR, 18,01%), еще один участник коалиции – Национальная либеральная партия (PNL, 14,55%), Союз спасения Румынии (USR, 11,86%), чей лидер имеет самые высокие шансы стать новым президентом.

Кроме того, представителей в парламенте будут иметь Демократический союз венгров Румынии (UDMR, 6,58%), а также еще две антизападные партии: SOS (7,45%) и Партия молодых людей (POT, 6,12%).

Для сравнения, по результатам выборов 2020 года, в румынский парламент прошло только четыре партии.

Нынешние парламентские выборы должны были перезапустить политическую систему страны, разбалансированную раздробленностью действующей коалиции, которая состояла из непримиримых соперников: Социал-демократической партии (PSD) и Национал-либеральной партии (PNL).

На этих выборах позиция PSD как лидера голосования не изменилась, однако наблюдается потеря 5% поддержки.

Еще хуже стал результат в PNL – национал-либералы потеряли около 10% голосов, и как следствие – не смогли занять даже второе место.

Итак, похоже, что эпоха двух больших партий – национал-либералов и социал-демократов – ушла в прошлое. На очереди более пестрый состав парламента и более сложные модели коалиционного большинства.

Тем временем суммарный результат популистов вырос втрое: с 9% в 2020 году до 30% в 2024 году.

Более того, четыре года назад единственной такой партией была AUR под руководством Джордже Симиона. Сейчас к нему присоединились SOS Дианы Шошоаке и POT Анамарии Гавриле.

Результат Партии молодых людей (POT), которой с минимальным процентом удалось преодолеть избирательный порог, – еще один тревожный сигнал.

Де-факто POT является ультранационалистической, популистской и антизападной партией по типу SOS. Это демонстрируется ее поддержкой участника второго тура президентских выборов – антизападного Келина Джорджеску.

В общем, вместе эти три партии составят не менее трети парламента.

Единственным вариантом избежания политического коллапса и даже роспуска парламента является объединение провластной коалиции трех партий: PSD, PNL и USR.

Понятно, что путь к компромиссу между партиями и построение партийного альянса большинства будет сверхсложной задачей, которая также ляжет на плечи новоизбранного президента.

Но и здесь есть интрига, потому что кто же станет президентом еще точно неизвестно и парламентские выборы могут сказаться на ситуации во втором туре голосования. Итак, учитывая результаты популистских партий, антиукраинский кандидат во втором туре может получить как минимум 30% голосов.

Парламентские выборы 2024 года в Румынии, как и первый тур президентских, продемонстрировали желание избирателей к резким и конкретным изменениям.

Теперь пришло время для выводов и поиска компромиссов.

Именно объединившись в пользу Румынии, представители PSD, PNL и USR могут остановить увеличение ультранационалистических взглядов и сохранить Румынию как серьезного игрока на европейской арене.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Ростислава Климова "Друзья Путина" резко усилились, но не выиграли: какие риски несет новый парламент Румынии.