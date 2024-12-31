Чому 2025-й стане роком змін і чого від нього чекати Україні – прогноз "ЄвроПравди"

Рік тому усі прогнози щодо міжнародної політики підкреслювали: 2024 рік стане роком виборів. За рік вибори охопили держави, де проживає понад половина населення землі.

Очевидно, що найбільші глобальні наслідки, у тому числі для України, матимуть вибори в США.

Тож 2025 рік стане роком змін.

Про те, яких подій варто чекати у європейському просторі у найближчі пів року, читайте в статті редакторів "Європейської правди" Сергія Сидоренка та Юрія Панченка Шантаж, революція та вибори з російським впливом: чого чекати Україні від сусідів у 2025 році. Далі – стислий її виклад.

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1. Енергетичний шантаж. У новорічну ніч російський державний монополіст припиняє постачання газу у Придністров’я, тобто в окупований Росією регіон.

На цей крок чекали, але несподіванкою стало те, що формальною причиною для цього "Газпром" назвав не припинення транзиту через Україну, а відсутність платежів за газ.

Реальний мотив РФ, утім, очевидний.

І хоча Росія б'є по підконтрольному їй регіону, розрахунок Кремля – що на парламентських виборах 2025 року це вдарить по рейтингах влади Молдови і вона програє проросійським силам. Детальніше про енергокризу читайте у статті "Молдову колють газовою голкою".

Потенційно може розпочатися також гуманітарна криза у Придністров’ї з потребою евакуації людей, але у Кишиневі сподіваються, що найгірше вдасться відтягнути до наступного опалювального сезону.

Одночасно до шантажу доєдналася Словаччина. Вона тисне саме на Україну. Втім, є підстави вважати, що погрози словацького лідера є блефом і Словаччина не розпочне енергоблокаду України.

2. Польща та вступ України до ЄС. 1 січня 2025 року Польща стає головуючою державою у Раді ЄС. А роль головування у питаннях, пов’язаних з розширенням Євросоюзу, є доволі вагомою.

Київ розраховує, що відносно дружнє головування дозволить Україні (а разом з нею і Молдові) поставити черговий рекорд швидкості у наближенні до членства.

Утім, підтримку Польщі не варто сприймати як гарантовану.

На неї може вплинути виборча кампанія, яка де-факто вже триває. У травні у Польщі пройдуть президентські вибори – і колишня партія влади "Право і справедливість" (ПіС) сподівається перетворити їх на початок реваншу.

На жаль, Україна змушена бути однією з ключових тем виборчої кампанії у сусідів.

3. Вибори за та проти України. Є ще дві дуже важливі для України держави ЄС, де вибори відбудуться у перші місяці 2025 року.

Це Німеччина – держава №1 у Європі за обсягом допомоги ЗСУ. І Румунія, яка часто відіграє роль лобіста інтересів України у ЄС і НАТО.

Зміни, які можуть відбутися у цих державах, є діаметрально протилежними.

Очікувана перемога християнських демократів у Німеччині та прихід на посаду канцлера Фрідріха Мерца виглядає для Києва багатообіцяюче: Мерц публічно підтримував і передачу ракет, і удари по РФ. Ми детально розповідали про нього у статті "Мерц прийде, порядок наведе?".

А от вибори у Румунії радше несуть Україні загрозу.

4. Грузія – територія невизначеності. І, звісно ж, не можна не згадати про Грузію, керівна партія якої "Грузинська мрія" дедалі швидше рухається в обійми Кремля.

Відповіддю на фактичну відмову від західного курсу країни стала небачена у новітній історії Грузії політична криза, яка далека від завершення.

Чи відбудеться спалах протестів, який дозволить скинути чинну де-факто проросійську владу, чи люди на вулицях програють, а Грузія піде шляхом, подібним до білоруського? Відповідь на це питання також стане яснішою у 2025 році.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка та Юрія Панченка Шантаж, революція та вибори з російським впливом: чого чекати Україні від сусідів у 2025 році.