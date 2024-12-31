Почему 2025-й станет годом перемен и чего от него ждать Украине – прогноз "ЕвроПравды"

Год назад все прогнозы относительно международной политики подчеркивали: 2024 год станет годом выборов. За год выборы охватили государства, где проживает более половины населения земли.

Очевидно, что наибольшие глобальные последствия, в том числе для Украины, будут иметь выборы в США.

Поэтому 2025 год станет годом перемен.

О том, каких событий стоит ждать в европейском пространстве в ближайшие полгода, читайте в статье редакторов "Европейской правды" Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Шантаж, революция и выборы с российским влиянием: чего ждать Украине в 2025 году. Далее – краткое ее изложение.

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1. Энергетический шантаж. В новогоднюю ночь российский государственный монополист прекращает поставки газа в Приднестровье, то есть в оккупированный Россией регион.

Этого шага ждали, но неожиданностью стало то, что формальной причиной для этого "Газпром" назвал не прекращение транзита через Украину, а отсутствие платежей за газ.

Реальный мотив РФ, впрочем, очевиден.

И хотя Россия бьет по подконтрольному ей региону, расчет Кремля – что на парламентских выборах в 2025 году это ударит по рейтингам власти Молдовы и она проиграет пророссийским силам. Подробнее об энергокризисе читайте в статье "Молдову колют газовой иглой".

Потенциально может начаться также гуманитарный кризис в Приднестровье с необходимостью эвакуации людей, но в Кишиневе надеются, что худшее удастся оттянуть до следующего отопительного сезона.

Одновременно к шантажу присоединилась Словакия. Она давит именно на Украину. Впрочем, есть основания полагать, что угрозы словацкого лидера являются блефом и Словакия не начнет энергоблокаду Украины.

2. Польша и вступление Украины в ЕС. 1 января 2025 года Польша становится председательствующим государством в Совете ЕС. А роль председательства в вопросах, связанных с расширением Евросоюза, довольно весома.

Киев рассчитывает, что относительно дружественное председательство позволит Украине (а вместе с ней и Молдове) поставить очередной рекорд скорости в приближении к членству.

Впрочем, поддержку Польши не стоит воспринимать как гарантированную.

На нее может повлиять избирательная кампания, которая де-факто уже продолжается. В мае в Польше пройдут президентские выборы – и бывшая партия власти "Право и справедливость" (ПиС) надеется превратить их в начало реванша.

К сожалению, Украина вынуждена быть одной из ключевых тем избирательной кампании у соседей.

3. Выборы за и против Украины. Есть еще два очень важных для Украины государства ЕС, где выборы состоятся в первые месяцы 2025 года.

Это Германия – государство №1 в Европе по объему помощи ВСУ. И Румыния, которая часто играет роль лоббиста интересов Украины в ЕС и НАТО.

Изменения, которые могут произойти в этих государствах, диаметрально противоположны.

Ожидаемая победа христианских демократов в Германии и приход на должность канцлера Фридриха Мерца выглядит для Киева многообещающе: Мерц публично поддерживал и передачу ракет, и удары по РФ. Мы подробно рассказывали о нем в статье "Мерц придет, порядок наведет?".

А вот выборы в Румынии скорее несут Украине угрозу.

4. Грузия – территория неопределенности. И, конечно же, нельзя не вспомнить о Грузии, правящая партия которой "Грузинская мечта" все быстрее движется в объятия Кремля.

Ответом на фактический отказ от западного курса страны стал невиданный в новейшей истории Грузии политический кризис, который далек от завершения.

Произойдет ли вспышка протестов, которая позволит сбросить действующую де-факто пророссийскую власть, или люди на улицах проиграют, а Грузия пойдет по пути, подобному белорусскому? Ответ на этот вопрос также станет яснее в 2025 году.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Шантаж, революция и выборы с российским влиянием: чего ждать Украине в 2025 году.