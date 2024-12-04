Що треба зробити Україні, щоб привабити більше інвесторів для її відбудови

Інвестиції є важливою складовою процесу відбудови, мета якої – розвиток внутрішнього виробництва і збільшення конкурентоспроможного експорту. Однак будівництво нової промисловості та сучасної інфраструктури в Україні гальмують старі обмеження.

Ці перешкоди відчуває весь бізнес – як польський, так і німецький чи американський.

Про пропозиції щодо створення умов для прискореного інвестування та відбудови України читайте в колонці директора Київського бюро Польської агенції інвестицій і торгівлі (PAIH) Кароля Кубіци 8 перешкод на шляху до українського економічного дива: на що скаржаться польські інвестори. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення Польща стала основним транспортним хабом, який поєднує Україну зі світом.

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Польща робить кроки до збільшення потужності транспортних коридорів, додає директор PAIH.

"Однак занадто довго триває виконання українською стороною процедур, пов'язаних з реалізацією договору з Польщею щодо облаштування пунктів пропуску та прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні", – пише Кароль Кубіца.

За його словами, потребують модернізації та розвитку шляхи, якими вантажі транспортуються до кордону з Польщею. До кожного пункту перетину кордону повинні підходити швидкісні автомобільні та залізничні шляхи.

Третій виклик – збалансування ринків ЄС та України.

"Україні, Польщі та ЄС в цілому потрібні комплексні рішення, які б унеможливили протести фермерів та бізнесу у майбутньому", – звертає увагу автор колонки.

Разом з тим він заспокоює: бізнес завжди вмів домовлятися, тому це питання обов’язково буде вирішене.

Крім того, на його думку, Україні також слід звернути увагу на проблеми, пов’язані з визнанням митної вартості імпорту.

"На жаль, в Україні досі існує практика завищення податковими органами митної вартості імпортних товарів. Митна служба іноді встановлює вартість товарів для розрахунку імпортного мита та ПДВ вище фактичної, незважаючи на документальні підтвердження ціни від виробників", – зазначає Кароль Кубіца.

Він звертає увагу, що короткостроковий податковий ефект призводить до зростання інфляції та втрати конкурентоспроможності на зовнішніх ринках тієї продукції, у якій використовуються імпортні компоненти.

Також директор Київського бюро Польської агенції інвестицій і торгівлі звертає увагу на проблеми затримок при поверненні ПДВ експортерам.

Автор колонки згадує і про урядову політику, спрямовану на обмеження вільного доступу європейських компаній на ринок товарів та послуг України.

"Участь досвідчених європейських компаній з великими ресурсами наразі обмежується, що може бути перепоною для швидкої відбудови", – попереджає Кароль Кубіца.

А ще, за його словами, Україні варто спростити процедури реєстрації іноземних компаній та збільшити кількість оснащених промислових майданчиків.

"Польща стала одним з найбільших європейських інвесторів в Україні. З лютого 2022 року за участю польського капіталу було створено 244 компанії – це ті підприємці, які не чекають дня перемоги, а діють вже зараз", – інформує автор колонки.

На його думку, якщо Україна трансформується, то Польща не забариться з інвестиціями.

Докладніше – в матеріалі Кароля Кубіци 8 перешкод на шляху до українського економічного дива: на що скаржаться польські інвестори.