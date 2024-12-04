Что надо сделать Украине, чтобы привлечь больше инвесторов для ее восстановления

Инвестиции являются важной составляющей процесса восстановления, цель которого – развитие внутреннего производства и увеличение конкурентоспособного экспорта. Однако строительство новой промышленности и современной инфраструктуры в Украине тормозят старые ограничения.

Эти препятствия испытывает весь бизнес – как польский, так и немецкий или американский.

О предложениях по созданию условий для ускоренного инвестирования и восстановления Украины читайте в колонке директора Киевского бюро Польского агентства инвестиций и торговли (PAIH) Кароля Кубицы 8 препятствий на пути к украинскому экономическому чуду: на что жалуются польские инвесторы. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что с начала полномасштабного вторжения Польша стала основным транспортным хабом, который соединяет Украину с миром.

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Польша делает шаги к увеличению мощности транспортных коридоров, добавляет директор PAIH.

"Однако слишком долго продолжается выполнение украинской стороной процедур, связанных с реализацией договора с Польшей по обустройству пунктов пропуска и пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской границе", – пишет Кароль Кубица.

По его словам, нуждаются в модернизации и развитии пути, по которым грузы транспортируются к границе с Польшей. К каждому пункту пересечения границы должны подходить скоростные автомобильные и железнодорожные пути.

Третий вызов – сбалансирование рынков ЕС и Украины.

"Украине, Польше и ЕС в целом нужны комплексные решения, которые бы сделали невозможным протесты фермеров и бизнеса в будущем", – обращает внимание автор колонки.

Вместе с тем он успокаивает: бизнес всегда умел договариваться, поэтому этот вопрос обязательно будет решен.

Кроме того, по его мнению, Украине также следует обратить внимание на проблемы, связанные с признанием таможенной стоимости импорта.

"К сожалению, в Украине до сих пор существует практика завышения налоговыми органами таможенной стоимости импортных товаров. Таможенная служба иногда устанавливает стоимость товаров для расчета импортной пошлины и НДС выше фактической, несмотря на документальные подтверждения цены от производителей", – отмечает Кароль Кубица.

Он обращает внимание, что краткосрочный налоговый эффект приводит к росту инфляции и потере конкурентоспособности на внешних рынках той продукции, в которой используются импортные компоненты.

Также директор Киевского бюро Польского агентства инвестиций и торговли обращает внимание на проблемы задержек при возврате НДС экспортерам.

Автор колонки упоминает и о правительственной политике, направленной на ограничение свободного доступа европейских компаний на рынок товаров и услуг Украины.

"Участие опытных европейских компаний с большими ресурсами пока ограничивается, что может быть преградой для быстрого восстановления", – предупреждает Кароль Кубица.

А еще, по его словам, Украине следует упростить процедуры регистрации иностранных компаний и увеличить количество оснащенных промышленных площадок.

"Польша стала одним из крупнейших европейских инвесторов в Украине. С февраля 2022 года с участием польского капитала было создано 244 компании – это те предприниматели, которые не ждут дня победы, а действуют уже сейчас", – информирует автор колонки.

По его мнению, если Украина трансформируется, то Польша не замедлит с инвестициями.

Подробнее – в материале Кароля Кубицы 8 препятствий на пути к украинскому экономическому чуду: на что жалуются польские инвесторы.