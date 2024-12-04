МЗС каже про позитивну оцінку НАТО річного плану реформ в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про отримання оцінки НАТО щодо виконання Україною Річної національної програми (РНП) Україна-НАТО.

Про це він заявив журналістам на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Сибіга повідомив, що отримання висновку Альянсу щодо РНП було офіційною причиною зустрічі у форматі Ради Україна-НАТО: "Метою цього засідання було надання оцінки прогресу України в реалізації Річної національної програми".

За словами міністра, висновок Альянсу був позитивним.

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"Ми отримали позитивну оцінку реалізації РНП. Наш поступ до незмінної стратегічної мети, вступу України в НАТО – оцінений позитивно. І це дуже важливо", – заявив він, не надавши деталей.

Як відомо, РНП є ключовим інструментом оцінки України з боку НАТО. Успішне виконання щорічних програм визначене одним з критеріїв запрошення України до членства

Детально про формат РНП читайте у статті "Головне про план реформ України, узгоджений з Альянсом".

Також читайте матеріал про переговори, що відбулися у Брюсселі за участі Сибіги: "Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося".