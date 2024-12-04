МИД говорит о положительной оценке НАТО годового плана реформ в Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о получении оценки НАТО по выполнению Украиной Годовой национальной программы (ГНП) Украина-НАТО.
Об этом он заявил журналистам на полях министерской встречи НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".
Сибига сообщил, что получение заключения Альянса по ГНП было официальной причиной встречи в формате Совета Украина-НАТО: "Целью этого заседания было предоставление оценки прогресса Украины в реализации Годовой национальной программы".
По словам министра, вывод Альянса был положительным.
"Мы получили положительную оценку реализации ГНП. Наш прогресс к неизменной стратегической цели, вступлению Украины в НАТО – оценен положительно. И это очень важно", – заявил он, не предоставив деталей.
Как известно, ГНП является ключевым инструментом оценки Украины со стороны НАТО. Успешное выполнение ежегодных программ определено одним из критериев приглашения Украины к членству
Подробно о формате РНП читайте в статье "Главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом".
Также читайте материал о переговорах, состоявшихся в Брюсселе с участием Сибиги: "Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло".