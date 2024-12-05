Сибіга розповів ОБСЄ про брехню Росії про "мир" і сказав, що з цим робити

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму виступі на засіданні ОБСЄ наголосив на неприйнятності цілей Росії, які вона намагається реалізувати через війну проти України, та підкреслив, що дії Кремля не свідчать про готовність домовлятись про мир.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сибіга розпочав виступ із нагадування, що засідання проходить у 30-ту річницю підписання Будапештського меморандуму, один з гарантів якого тепер веде загарбницьку війну проти України, наймасштабнішу у Європі з часів Другої світової війни.

"Москва намагається виправдати все це так званими "законними інтересами безпеки". Але право мого народу на існування не є законним інтересом Росії у сфері безпеки. Вибір моєї нації щодо власного майбутнього не є законним інтересом Росії у сфері безпеки. Насправді Росія сама є найбільшою загрозою безпеці для світу...

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Коли росіяни кажуть, що хочуть миру, вони брешуть. Вони говорять про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від того, що вони насправді роблять. Подивіться на їхні дії, а не на їхні слова. Насправді Росія продовжує розширювати війну", – наголосив Сибіга.

Він навів як приклади постійні повітряні атаки, системні удари по енергетичній інфраструктурі, які тепер загрожують і ядерній енергетиці, все більше залучення військової допомоги Ірану і КНДР, залучення військових КНДР, демонстративне застосування балістичної ракети середньої дальності.

"Ці дії вимагають рішучої відповіді. Мир завдяки силі. Не через умиротворення", – наголосив міністр закордонних справ.

Він зауважив, що після досвіду Будапештського меморандуму Україна не може погодитися на якісь домовленості за рахунок своїх інтересів, а сучасна Росія є найбільшою загрозою для безпеки у регіоні.

"Росія хоче другої Ялти або принаймні третього Мінська. Вона хоче світ зон впливу, де застосування сили диктує нові правила і нові кордони. Ніякої Ялти-2 чи Мінська-3 не буде. Натомість Україна хоче здобути справедливий мир. І поваги до принципів для всіх.

Це два підходи до майбутнього, які вирішуються прямо зараз в Україні. Ми повинні діяти зараз, щоб це майбутнє настало. Нам потрібно ліквідувати сірі зони, тому що Росія перетворює їх на зони впливу. Натомість нам потрібна геополітична визначеність щодо України як частини євроатлантичної спільноти", – наголосив Сибіга.

Він також висловив сподівання, що ОБСЄ як інституція долучиться до документування російських воєнних злочинів і допоможе притягти Росію до відповідальності. Також у заключних словах Сибіга назвав воєнним злочинцем главу МЗС РФ Сергєя Лаврова.

Перед виступом Лаврова Сибіга вийшов із зали засідання. Так само вчинили міністри закордонних справ Польщі, Чехії та представники держав Балтії, а також Грузії і Румунії.

Нагадаємо, напередодні Сибіга привозив оригінал Будапештського меморандуму на зустріч міністрів Північноатлантичного альянсу для нагадування, чим обернулося для України ядерне роззброєння в обмін на обіцянку від найсильніших держав світу.

У день початку міністерської зустрічі НАТО МЗС України опублікувало офіційну позицію про те, що Україна не погодиться на ті гарантії безпеки, що є замінниками членства в НАТО.