Сибіга вийшов із зали засідання ОБСЄ перед початком виступу Лаврова

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Сергєя Лаврова.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає "Європейська правда".

У четвер, 5 грудня, Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ на Мальті перед початком виступу свого російського "колеги" Лаврова.

Перед цим, наприкінці свого виступу, як передає відомство, він назвав Лаврова воєнним злочинцем.

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Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Зокрема, на відео, яке опублікувало МЗС, видно, що слідом за Сибігою покидають зал міністри закордонних справ Польщі та Чехії – Радослав Сікорський та Ян Ліпавський, які раніше заявили, що не будуть слухати виступ Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

Відомо, що Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, але бере участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті. Це перша його поїздка у країну ЄС за час повномасштабної війни.

За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.

Минулого року главу російського МЗС впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").