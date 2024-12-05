Сибіга вийшов із зали засідання ОБСЄ перед початком виступу Лаврова
Новини — Четвер, 5 грудня 2024, 12:34 —
Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Сергєя Лаврова.
Про це повідомила пресслужба МЗС, передає "Європейська правда".
У четвер, 5 грудня, Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ на Мальті перед початком виступу свого російського "колеги" Лаврова.
Перед цим, наприкінці свого виступу, як передає відомство, він назвав Лаврова воєнним злочинцем.
Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.
Зокрема, на відео, яке опублікувало МЗС, видно, що слідом за Сибігою покидають зал міністри закордонних справ Польщі та Чехії – Радослав Сікорський та Ян Ліпавський, які раніше заявили, що не будуть слухати виступ Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.
Відомо, що Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, але бере участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті. Це перша його поїздка у країну ЄС за час повномасштабної війни.
За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.
Минулого року главу російського МЗС впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").