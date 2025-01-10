У ВР почули, ніби Галущенко назвав посла ЄС "клерком середнього звена", в Міненерго заперечують

Міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді прокоментував позицію про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС, що лунала зокрема від посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, вживши термін "клерк середнього звена".

Стенограму засідання публікує пресслужба ВР, повідомляє "Європейська правда".

Під час години запитань до уряду депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун, яка входить до енергетичного комітету Верховної Ради, зазначила, що комітет отримав лист від представників Єврокомісії і американського посольства, в якому висловлюється стурбованість тим, що в публічному просторі з'являється інформація, що начебто і одні, і другі підтримують цей проєкт.

"Насправді такої підтримки немає. Вони хотіли би надалі уникнути таких маніпуляцій", – зазначила депутатка.

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Під час відповіді Галущенко сказав: "Стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствам і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу".

Після короткої словесної перепалки в Раді Галущенко сказав, що "насправді нема в ЄС єдиного підходу до розвитку атомної енергетики і про це всім відомо". "Тому не може бути єдиної позиції ЄС щодо розвитку атомної енергетики, і, зокрема, будівництва наших блоків. І це відповідним чином було анонсовано представником ЄС в Україні Катаріною Матерновою, яка про це і сказала, що ЄС не коментує питання добудови блоків", – зазначив він.

Зауважимо, що 17 грудня у коментарі "ЄвроПравді" посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що законопроєкт про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних донорів розроблявся без консультацій із ЄС (хоча влада України має на це право), і ЄС не братиме участі у фінансуванні цього.

ДОПОВНЕНО.

Після публікації новини до "Європейської правди" звернулася пресслужба Міненерго, заявивши, що міністр не мав на увазі Матернову, коли вжив фразу "клерк середнього звена". У міністерстві вважають, що це "спотворює зміст слів міністра", і що насправді Галущенко "в позитивному ключі згадував заяву посла ЄС в Україні".

"На жаль, питання будівництва енергоблоків ХАЕС стало предметом маніпуляції, в тому числі зі сторони окремих членів ВРУ та експертів. Зокрема… було використано приватне листування дипломатів середньої ланки. У той же час глава представництва ЄС Катарина Матернова надала відповідні розʼяснення, про що і зазначив Міністр під час засідання", – виклали аргументи у пресслужбі.

Необхідно зауважити, що зв'язок між характеристикою від міністра та послом ЄС почули також у парламенті. Також примітно, що тези депутатки Інни Совсун, які викликали жорстку реакцію міністра, були присутні і у заяві посла Матернової.

Нагадаємо, у червні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що країна розраховує використати кошти донорів на добудову АЕС.Вже у липні антикорупційний комітет Верховної Ради знайшов корупційні ризики у законопроєкті.

17 грудня Рада зняла з розгляду законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та 4 Хмельницької АЕС.