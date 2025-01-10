Трампу оголосили вирок у справі про "порногроші"

Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан у пʼятницю, 10 січня, присудив обраному президенту США покарання у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Трампа, якого суд присяжних улітку 2024 року визнав винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про "порногроші", засудили до так званого безумовного звільнення.

Такий вид покарання означає, що Трампу не присудили увʼязнення, випробувального терміну чи штрафу.

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Водночас у нього залишиться формальна судимість, тож 47-й президент США стане першим в історії країни президентом, засудженим за кримінальний злочин.

Під час оголошення вироку Мерчан пояснив, що імунітет, який Дональду Трампу надає посада президента, є "чинником, який переважає всі інші".

"Дональд Трамп, звичайний громадянин, Дональд Трамп, обвинувачений у кримінальному злочині, не мав би права на такий значний захист", – додав він.

Сам Трамп брав участь у засіданні по відеозвʼязку, а у своєму виступі розкритикував суд як "полювання на відьом" та назвав його "найгіршим досвідом" у своєму житті.

Нагадаємо, у справі про "порногроші" Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Винесення вироку Трампу спочатку було призначено на 11 липня минулого року, а потім кілька разів відкладалося.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.