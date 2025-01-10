Трампу огласили приговор по делу о "порноденьгах"

Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан в пятницу, 10 января, присудил избранному президенту США наказание в виде "безусловного освобождения" по делу о плате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Трампа, которого суд присяжных летом 2024 года признал виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о "порноденьгах", приговорили к так называемому безусловному освобождению.

Такой вид наказания означает, что Трампу не присудили заключение, испытательный срок или штраф.

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В то же время у него останется формальная судимость, поэтому 47-й президент США станет первым в истории страны президентом, осужденным за уголовное преступление.

Во время оглашения приговора Мерчан объяснил, что иммунитет, который Дональду Трампу предоставляет должность президента, является "фактором, который превосходит все остальные".

"Дональд Трамп, обычный гражданин, Дональд Трамп, обвиняемый в уголовном преступлении, не имел бы права на такую значительную защиту", – добавил он.

Сам Трамп участвовал в заседании по видеосвязи, а в своем выступлении раскритиковал суд как "охоту на ведьм" и назвал его "худшим опытом" в своей жизни.

Напомним, в деле о "порноденьгах" Трампа признали виновным по обвинениям в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Вынесение приговора Трампу сначала было назначено на 11 июля прошлого года, а затем несколько раз откладывалось.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.