Словацька опозиція готує вотум недовіри для Фіцо

Словацькі прозахідні опозиційні партії найближчим часом ініціюють вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

Про це повідомляє TASR, пише "Європейська правда".

Опозиційні депутати з партій "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність", християнські демократи, "Словаччина", "За народ" і "Християнський союз" у наступні кілька днів ініціюють вотум недовіри уряду Фіцо, про що вони оголосили на пресконференції 14 січня.

В опозиції заявили, що прем’єр Фіцо не справляється із завданнями, які стояли перед урядом, та що він намагається поставити під сумнів політичний курс країни.

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"Роберт Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути вдома і вирішувати проблеми, які турбують людей, він мандрує світом, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В’єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів… Ми не дозволимо Фіцо розвернути Словаччину на схід", – заявив лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка, якого цитує Aktuality.

Він додав, що причиною їхньої ініціативи є не лише скандальна поїздка Фіцо до Москви та зустріч з Путіним.

"Причин багато. За 14 років, коли Роберт Фіцо відповідав за керівництво країною, він завдав стільки шкоди, що описати це не вийде і за десять годин", – заявив Шимечка.

Опозиція також розкритикувала коаліційні партії за те, що вони не прийшли на позачергове засідання парламенту, щоб підтвердити зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Без них в опозиції не вистачало голосів, щоб відкрити засідання.

Минулої п’ятниці у низці словацьких міст пройшли акції протесту проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

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