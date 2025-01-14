Словацька опозиція готує вотум недовіри для Фіцо
Словацькі прозахідні опозиційні партії найближчим часом ініціюють вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.
Про це повідомляє TASR, пише "Європейська правда".
Опозиційні депутати з партій "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність", християнські демократи, "Словаччина", "За народ" і "Християнський союз" у наступні кілька днів ініціюють вотум недовіри уряду Фіцо, про що вони оголосили на пресконференції 14 січня.
В опозиції заявили, що прем’єр Фіцо не справляється із завданнями, які стояли перед урядом, та що він намагається поставити під сумнів політичний курс країни.
"Роберт Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути вдома і вирішувати проблеми, які турбують людей, він мандрує світом, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В’єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів… Ми не дозволимо Фіцо розвернути Словаччину на схід", – заявив лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка, якого цитує Aktuality.
Він додав, що причиною їхньої ініціативи є не лише скандальна поїздка Фіцо до Москви та зустріч з Путіним.
"Причин багато. За 14 років, коли Роберт Фіцо відповідав за керівництво країною, він завдав стільки шкоди, що описати це не вийде і за десять годин", – заявив Шимечка.
Опозиція також розкритикувала коаліційні партії за те, що вони не прийшли на позачергове засідання парламенту, щоб підтвердити зовнішньополітичну орієнтацію Словаччини. Без них в опозиції не вистачало голосів, щоб відкрити засідання.
Минулої п’ятниці у низці словацьких міст пройшли акції протесту проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо.
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