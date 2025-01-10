У низці міст Словаччини протестують проти проросійського Фіцо

У низці словацьких міст увечері в пʼятницю, 10 січня, розпочались акції протесту під гаслом "Братислава – це Європа", учасники яких критикують проросійську політику премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Акції протесту проти політики Фіцо відбуваються в понад десятках словацьких міст, зокрема у Братиславі, а також Банській Бистриці, Пряшеві, Жиліні та Попраді.

Протест у Братиславі Фото: Aktuality

На додачу протести планують також у польському Кракові і чеській столиці Празі.

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Серед іншого, у Братиславі учасники протесту скандували "Досить з нас Фіцо", а також тримали плакати з критикою премʼєр-міністра.

Протест у Братиславі Фото: Aktuality

Організатором акцій є ініціатива "Мир Україні", в деяких містах до протестів долучилась партія "Демократи", заснована колишній премʼєр-міністром країни Едуардом Гегером.

"Ми готові протестувати, кричати на весь голос і, перш за все, захищати вільну Словаччину! Чекаємо вас у п'ятницю, щоб разом і голосно сказати: СЛОВАЧЧИНА – ЦЕ ЄВРОПА!" – повідомлялось в анонсі акції.

У Словаччині вже не вперше протестують проти політики Роберта Фіцо, який наприкінці грудня 2024 року поїхав у Москву та зустрівся з Владіміром Путіним.

Невдовзі після візиту Фіцо до Москви асоціація "Мир Україні" звернулась до генпрокуратури з проханням перевірити поїздку прем’єра на відповідність законодавству.