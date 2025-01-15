Як боротьба з корупцією може прискорити вступ до ЄС і що має робити Україна

Прогрес антикорупційних реформ визначає успіх усього переговорного процесу про членство України в ЄС.

Звіт Європейської комісії за результатами скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС за першим переговорним кластером Київ очікує отримати найближчими днями – ймовірно, його презентують уже 17 січня.

Він покаже прогрес країни в подоланні корупції та оцінить готовність України до вступу в Європейський Союз.

Про те, що Україна робить у сфері боротьби з корупцією і які ключові реформи вимагатиме Європейська комісія від України, читайте в статті заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Дмитра Калмикова Непозбувна антикорупція: які вимоги стануть центром переговорів про вступ України до ЄС. Далі – стислий її виклад.

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Традиційно перемовини країни-кандидата та Європейської комісії щодо верховенства права та антикорупційної політики відбуваються в межах 23-го розділу, що входить до першого кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Він визначає успіх усього процесу переговорів про вступ: його відкривають першим і закривають останнім.

Однак фактично вперше в історії Європейська комісія застосувала щодо України специфічний підхід до антикорупції.

ЄС висуває вимоги до України включити антикорупційні ініціативи до всіх переговорних розділів – від енергетики та цифрової трансформації до медіа. Цей підхід отримав назву "антикорупційний мейнстримінг".

Таким чином, ми не зможемо закрити жоден розділ, доки не виконаємо відповідні вимоги щодо боротьби з корупцією.

Основним предметом переговорів з Єврокомісією є результати оцінки законодавства країни-кандидата на відповідність актам законодавства ЄС.

У секторі антикорупції таких актів усього шість: трьом із них Україна відповідає повністю і ще трьом – майже повністю.

Однак у сфері антикорупції предмет переговорів є доволі гнучким і не обмежується відповідністю українського законодавства актам ЄС.

Також Україні слід враховувати рекомендації у межах моніторингових механізмів таких міжнародних організацій, як OECD, GRECO, FATF, а також ті рекомендації, що зазначені в угодах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та низці інших документів.

Крім того, Єврокомісія буде безпосередньо вивчати ситуацію з корупцією в Україні, виявляти ключові проблеми у сфері запобігання та протидії корупції та формувати чіткі очікування від України щодо їх вирішення.

Отже, Україні потрібно комплексно вирішувати проблеми у системі запобігання і протидії корупції.

Яких же вимог ми можемо очікувати від Європейської комісії у Скринінговому звіті?

Комісія наголошує, що Україні час переходити від простих рішень, які приносять лише тимчасові результати, до формування поступальної, системної та ефективної антикорупційної політики, яка базується на даних.

Системний підхід до виявлення та усунення корупційних ризиків у різних секторах забезпечують Антикорупційна стратегія та Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки. Їхня належна реалізація – серед ключових вимог Єврокомісії до України.

На сьогодні ми виконали повністю або частково 349 заходів, тобто 30,4% трирічної програми.

Також ЄК очікує розробки якісних антикорупційної стратегії і програми на 2026–2030 роки. Причому в нових документах Україна має зосередитися на пріоритетних сферах, таких як безпека і оборона, відновлення інфраструктури, транспорт, податки, митниця та енергетика.

Участь у переговорному процесі дозволяє також припустити, що Європейська комісія очікує від України й реалізації низки інших важливих ініціатив.

Більше – в статті Дмитра Калмикова Непозбувна антикорупція: які вимоги стануть центром переговорів про вступ України до ЄС.