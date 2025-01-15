Как борьба с коррупцией может ускорить вступление в ЕС и что должна делать Украина

Прогресс антикоррупционных реформ определяет успех всего переговорного процесса о членстве Украины в ЕС.

Отчет Европейской комиссии по результатам скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС по первому переговорному кластеру Киев ожидает получить в ближайшие дни – вероятно, его представят уже 17 января.

Он покажет прогресс страны в преодолении коррупции и оценит готовность Украины к вступлению в Европейский Союз.

О том, что Украина делает в сфере борьбы с коррупцией и какие ключевые реформы потребует Европейская комиссия от Украины, читайте в статье заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Дмитрия Калмыкова Неизбывная антикоррупция: какие требования станут центром переговоров о вступлении Украины в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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Традиционно переговоры страны-кандидата и Европейской комиссии относительно верховенства права и антикоррупционной политики происходят в рамках 23-го раздела, входящего в первый кластер "Основы процесса вступления в ЕС".

Он определяет успех всего процесса переговоров о вступлении: его открывают первым и закрывают последним.

Однако фактически впервые в истории Европейская комиссия применила в отношении Украины специфический подход к антикоррупции.

ЕС выдвигает требования к Украине включить антикоррупционные инициативы во все переговорные разделы – от энергетики и цифровой трансформации до медиа. Этот подход получил название "антикоррупционный мейнстриминг".

Таким образом, мы не сможем закрыть ни один раздел, пока не выполним соответствующие требования по борьбе с коррупцией.

Основным предметом переговоров с Еврокомиссией являются результаты оценки законодательства страны-кандидата на соответствие актам законодательства ЕС.

В секторе антикоррупции таких актов всего шесть: трем из них Украина соответствует полностью и еще трем – почти полностью.

Однако в сфере антикоррупции предмет переговоров довольно гибкий и не ограничивается соответствием украинского законодательства актам ЕС.

Также Украине следует учитывать рекомендации в рамках мониторинговых механизмов таких международных организаций, как OECD, GRECO, FATF, а также те рекомендации, которые указаны в соглашениях с Международным валютным фондом (МВФ) и ряде других документов.

Кроме того, Еврокомиссия будет непосредственно изучать ситуацию с коррупцией в Украине, выявлять ключевые проблемы в сфере предотвращения и противодействия коррупции и формировать четкие ожидания от Украины по их решению.

Итак, Украине нужно комплексно решать проблемы в системе предотвращения и противодействия коррупции.

Каких же требований мы можем ожидать от Европейской комиссии в Скрининговом отчете?

Комиссия отмечает, что Украине пора переходить от простых решений, которые приносят лишь временные результаты, к формированию поступательной, системной и эффективной антикоррупционной политики, основанной на данных.

Системный подход к выявлению и устранению коррупционных рисков в различных секторах обеспечивают Антикоррупционная стратегия и Государственная антикоррупционная программа на 2023-2025 годы. Их надлежащая реализация – среди ключевых требований Еврокомиссии к Украине.

На сегодня мы выполнили полностью или частично 349 мероприятий, то есть 30,4% трехлетней программы.

Также ЕК ожидает разработки качественных антикоррупционной стратегии и программы на 2026-2030 годы. Причем в новых документах Украина должна сосредоточиться на приоритетных сферах, таких как безопасность и оборона, восстановление инфраструктуры, транспорт, налоги, таможня и энергетика.

Участие в переговорном процессе позволяет также предположить, что Европейская комиссия ожидает от Украины и реализации ряда других важных инициатив.

Больше – в статье Дмитрия Калмыкова Неизбывная антикоррупция: какие требования станут центром переговоров о вступлении Украины в ЕС.