Як потужні санкції Байдена вдарять по енергетичному сектору РФ і чи скасує їх Трамп

10 січня Сполучені Штати зробили рішучий крок, запровадивши найбільший в історії пакет санкцій проти російського енергетичного сектора.

Адміністрація Байдена, завершуючи свій термін, поставила чітку мету: послабити здатність Кремля фінансувати війну в Україні, зменшивши доходи від експорту нафти.

Про те, що ці санкції змінюють для РФ і чи збереже Дональд Трамп ці обмеження, читайте в статті Іллі Заславського і Максима Гардуса з Razom We Stand Останній санкційний удар Байдена: як США намагаються зупинити нафтовий експорт Росії. Далі – стислий її виклад.

Новий санкційний пакет блокує доступ російських нафтових компаній до міжнародних послуг та ринків збуту продукції, а також ускладнює фінансові операції.

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А ще – скасовує винятки для енергетичних платежів через російські банки, що перекриває традиційні канали обслуговування торгівлі. Заборона на участь американських компаній у нафтосервісі може стати серйозною перешкодою для подальшого видобутку російської нафти.

Крім того, під обмеження потрапили 183 судна так званого "тіньового флоту". А це 30-40% активного тіньового флоту Росії (якщо вважати, що він налічує близько 600 суден, хоча є оцінка й у 1400 з урахуванням суден, що вивозять нафту з Ірану та Венесуели).

"Газпромнефть" та "Сургутнефтегаз", які здійснюють транспортування значних обсягів нафти, а також десятки їхніх дочірніх компаній, потрапили під санкції. Розширено дію існуючих санкцій проти російських страхових компаній "Ингосстрах" та "АльфаСтрахование", а також судноплавної компанії "Совкомфлот".

Новий етап посилення американських санкцій може поставити під загрозу експорт нафти обсягом до 800 тисяч барелів на добу. Як наслідок, російські нафтові компанії можуть втратити 27,5% морського експорту нафти, який на початок січня становив 2,9 млн барелів на добу.

Нові обхідні шляхи стануть дорожчими, що посилить інфляційний тиск у Росії та збільшить вартість перевезень, особливо в межах "тіньового" флоту.

Заборона на надання американських нафтосервісних послуг може спричинити технологічні проблеми в російському видобутку нафти.

Нові санкції США викликали неоднозначну реакцію серед ключових міжнародних гравців.

Китай, один із найбільших покупців російської нафти, опинився у складному становищі. Індія, яка активно купувала російську нафту за зниженими цінами, тепер змушена переглядати свою позицію.

Країни ОПЕК+ залишаються пасивними спостерігачами.

Європейські партнери США здебільшого схвалюють санкції, однак прагнуть уникнути ситуації, коли нові обмеження призведуть до перебоїв із поставками зрідженого природного газу.

Новий пакет санкцій став не лише економічним, але й політичним інструментом. Адміністрація Байдена, запровадивши обмеження наприкінці свого терміну, чітко сигналізувала про намір закріпити жорсткий курс щодо Росії.

Санкції спрямовані на те, щоб ускладнити їхнє скасування у майбутньому.

Крім того, команда Байдена залишила наступникам інструмент для політичного тиску на Росію. До списку санкцій не включили "Роснефть" і "Лукойл" (найбільших виробників нафти в Росії), іноземні банки чи великі порти.

Деякі представники адміністрації Трампа вважають, що для того щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, необхідні жорсткіші санкції в енергетичному секторі, проте сам Трамп утримується від чітких заяв.

Для Росії ці санкції – це не лише удар по економіці, а й демонстрація міжнародної ізоляції.

Для США та їхніх союзників нові обмеження є важливим інструментом політичного та економічного тиску на Росію.

Докладніше – в матеріалі Іллі Заславського і Максима Гардуса з Razom We Stand Останній санкційний удар Байдена: як США намагаються зупинити нафтовий експорт Росії.