Как мощные санкции Байдена ударят по энергетическому сектору РФ и отменит ли их Трамп

10 января Соединенные Штаты сделали решительный шаг, введя крупнейший в истории пакет санкций против российского энергетического сектора.

Администрация Байдена, завершая свой срок, поставила четкую цель: ослабить способность Кремля финансировать войну в Украине, уменьшив доходы от экспорта нефти.

О том, что эти санкции меняют для РФ и сохранит ли Дональд Трамп эти ограничения, читайте в статье Ильи Заславского и Максима Гардуса из Razom We Stand Последний санкционный удар Байдена: как США пытаются остановить нефтяной экспорт России. Далее – краткое ее изложение.

Новый санкционный пакет блокирует доступ российских нефтяных компаний к международным услугам и рынкам сбыта продукции, а также усложняет финансовые операции.

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А еще – отменяет исключения для энергетических платежей через российские банки, что перекрывает традиционные каналы обслуживания торговли. Запрет на участие американских компаний в нефтесервисе может стать серьезным препятствием для дальнейшей добычи российской нефти.

Кроме того, под ограничения попали 183 судна так называемого "теневого флота". А это 30-40% активного теневого флота России (если считать, что он насчитывает около 600 судов, хотя есть оценка и в 1400 с учетом судов, вывозящих нефть из Ирана и Венесуэлы).

"Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые осуществляют транспортировку значительных объемов нефти, а также десятки их дочерних компаний, попали под санкции. Расширено действие существующих санкций против российских страховых компаний "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование", а также судоходной компании "Совкомфлот".

Новый этап ужесточения американских санкций может поставить под угрозу экспорт нефти объемом до 800 тысяч баррелей в сутки. Как следствие, российские нефтяные компании могут потерять 27,5% морского экспорта нефти, который на начало января составлял 2,9 млн баррелей в сутки.

Новые обходные пути станут дороже, что усилит инфляционное давление в России и увеличит стоимость перевозок, особенно в рамках "теневого" флота.

Запрет на предоставление американских нефтесервисных услуг может вызвать технологические проблемы в российской добыче нефти.

Новые санкции США вызвали неоднозначную реакцию среди ключевых международных игроков.

Китай, один из крупнейших покупателей российской нефти, оказался в сложном положении. Индия, которая активно покупала российскую нефть по сниженным ценам, теперь вынуждена пересматривать свою позицию.

Страны ОПЕК+ остаются пассивными наблюдателями.

Европейские партнеры США в основном одобряют санкции, однако стремятся избежать ситуации, когда новые ограничения приведут к перебоям с поставками сжиженного природного газа.

Новый пакет санкций стал не только экономическим, но и политическим инструментом. Администрация Байдена, введя ограничения в конце своего срока, четко сигнализировала о намерении закрепить жесткий курс в отношении России.

Санкции направлены на то, чтобы усложнить их отмену в будущем.

Кроме того, команда Байдена оставила преемникам инструмент для политического давления на Россию. В список санкций не включили "Роснефть" и "Лукойл" (крупнейших производителей нефти в России), иностранные банки или крупные порты.

Некоторые представители администрации Трампа считают, что для того чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, необходимы более жесткие санкции в энергетическом секторе, однако сам Трамп воздерживается от четких заявлений.

Для России эти санкции – это не только удар по экономике, но и демонстрация международной изоляции.

Для США и их союзников новые ограничения являются важным инструментом политического и экономического давления на Россию.

Подробнее – в материале Ильи Заславского и Максима Гардуса из Razom We Stand Последний санкционный удар Байдена: как США пытаются остановить нефтяной экспорт России.