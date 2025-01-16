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Україна та Британія домовилися про $3,6 млрд щорічної військової допомоги

Новини — Четвер, 16 січня 2025, 15:39 — Уляна Кричковська

Україна та Велика Британія домовилися щодо надання щорічної військової допомоги в розмірі $3,6 млрд.

Про це стало відомо під час пресконференції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер, 16 січня, передає кореспондент "Європейської правди".

Як заявив Зеленський, Україна та Британія домовилися про "щонайменше $3,6 млрд" щорічної військової допомоги Україні, скільки це буде потрібно. 

"Плюс підготували рішення про ще $3 млрд від російських активів. І за фінансовий рік ми маємо вийти на $6,6 млрд від Британії", – сказав він.

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Зазначимо, цього дня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Також Стармер заявив, що Британія найближчим часом надасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему протиповітряної оборони.

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Велика Британія Війна з РФ
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