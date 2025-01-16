Украина и Британия договорились о $3,6 млрд ежегодной военной помощи

Украина и Великобритания договорились о предоставлении ежегодной военной помощи в размере $3,6 млрд.

Об этом стало известно во время пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января, передает корреспондент "Европейской правды".

Как заявил Зеленский, Украина и Великобритания договорились о "не менее $3,6 млрд" ежегодной военной помощи Украине, сколько это будет нужно.

"Плюс подготовили решение о еще $3 млрд от российских активов. И за финансовый год мы должны выйти на $6,6 млрд от Британии", – сказал он.

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Отметим, в этот день Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Также Стармер заявил, что Великобритания в ближайшее время предоставит Украине 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему противовоздушной обороны.