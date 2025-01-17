До Києва прибула очільниця МЗС Словенії
Новини — П'ятниця, 17 січня 2025, 11:11 —
У п’ятницю, 17 січня, до Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Словенії Таня Файон.
Про це повідомило зовнішньополітичне відомство країни, передає "Європейська правда".
Як зазначили у МЗС країни, Файон прибула на запрошення міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
Під час свого візиту до Києва вона візьме участь у міністерській зустрічі Україна – Південно-Східна Європа, де вона обговорить зі своїми колегами подальшу підтримку України, відновлення країни та пошук шляхів досягнення миру.
Варто зауважити, що впродовж останніх кількох днів Київ відвідали вже низка посадовців, зокрема прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, очільники Міністерств оборони Німеччини та Італії – Борис Пісторіус та Гвідо Крозетто, а також очільники МЗС Естонії та Нідерландів – Маргус Тсакхна та Каспар Вельдкамп.
Під час візиту Стармер оголосив про надання Україні військової допомоги, а також підписав із президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про 100-річне партнерство.