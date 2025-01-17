В Киев прибыла глава МИД Словении

В пятницу, 17 января, в Киев прибыла глава Министерства иностранных дел Словении Таня Файон.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны, передает "Европейская правда".

Как отметили в МИД страны, Файон прибыла по приглашению министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Фото: Instagram

Во время своего визита в Киев она примет участие в министерской встрече Украина – Юго-Восточная Европа, где она обсудит со своими коллегами дальнейшую поддержку Украины, восстановление страны и поиск путей достижения мира.

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Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней Киев посетили уже ряд должностных лиц, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер, руководители Министерств обороны Германии и Италии – Борис Писториус и Гвидо Крозетто, а также руководители МИД Эстонии и Нидерландов – Маргус Тсакхна и Каспар Вельдкамп.

Во время визита Стармер объявил о предоставлении Украине военной помощи, а также подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о 100-летнем партнерстве.