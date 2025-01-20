Як Україна наближається до антитютюнових стандартів ЄС

Право громадян на безпечне перебування у громадських місцях без ризику для здоров'я є фундаментальним.

В одному з останніх рішень Верховний Суд України підтвердив абсолютну заборону куріння кальянів у закладах ресторанного господарства та визнав приготування кальянів у таких закладах формою реклами і стимулювання продажу тютюнових виробів.

Таке рішення сприяє ефективному виконанню національного антитютюнового законодавства, підсилюючи інтеграцію України в єдиний європейський простір.

Про те, як Європейський Союз працює над створенням середовища, вільного від тютюнового диму, і що робить для цього Україна, читайте в колонці консультантки з юридичних питань ГО "Життя" Юлії Мануйлової До Європи без кальянів: чим важлива остання антитютюнова заборона Верховного Суду. Далі – стислий її виклад.

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Авторка колонки нагадує, що тютюнопаління залишається однією з найбільших загроз для здоров’я громадян ЄС, забираючи життя близько 700 тисяч людей щороку.

Задля мінімізації негативного впливу тютюну на рівні ЄС запровадили Європейський план боротьби з раком – політичне зобов'язання, метою якого є створення "покоління без тютюну".

"В ЄС поставили за мету, щоб до 2040 року тютюнові вироби вживали менше 5% населення", – зазначає Юлія Мануйлова.

За її словами, для досягнення цього існують загальноєвропейські директиви, які вимагають від держав мінімальну ставку податку на тютюнові вироби, заборону на ароматизовані продукти та загальні правила пакування.

Директива №2014/40/ЄС наголошує, що держави-члени мають право врегулювати питання щодо вільних від тютюнового диму середовищ у межах своєї юрисдикції та мають стимули це робити.

У 2009 році для європейських країн розробили Рекомендацію Ради щодо створення бездимного середовища.

За словами консультантки з юридичних питань ГО "Життя", цей документ пропонує низку заходів, спрямованих на зменшення впливу тютюнового диму, зокрема повну заборону куріння в закритих приміщеннях та посилення профілактичних заходів.

Хоча виконання Рекомендації Ради є добровільним, вона визначає загальний напрямок боротьби з тютюнопалінням в Європі. Авторка колонки зазначає, що у лютому 2013 року Європейська комісія опублікувала звіт, згідно якого всі країни ЄС вжили заходів для захисту громадян від впливу тютюнового диму, але тією чи іншою мірою.

3 грудня 2024 року Рада Європейського Союзу прийняла оновлену Рекомендацію.

Нова рекомендація розширює перелік громадських місць, на які має бути поширена заборона куріння.

Тепер заборона діє на відкритих або напіввідкритих майданчиках, пов'язаних із закладами обслуговування (наприклад, дахи, балкони, веранди або внутрішні дворики), та відкритих просторах ресторанів, барів, кафе та інших подібних приміщень.

"Шляхом імплементації Директиви 2014/40/ЄС Україна також забезпечила гармонізацію національного законодавства з європейським acquis у сфері регулювання тютюнових виробів", – пише Юлія Мануйлова.

Також юристка звертає увагу, що у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №12091, норми якого значно посилять захист дітей та молоді від приваблення до початку вживання тютюну та імплементують оновлені вимоги євроінтеграційної Директиви 2014/40/ЄС.

Заходи, які передбачає законопроєкт, стануть важливим кроком у боротьбі з епідемією вживання тютюну і нікотину та сприятимуть збереженню життя мільйонів українців, впевнена авторка колонки.

"А разом із тим вони наближають Україну до стандартів, які вже діють у Євросоюзі", – вважає консультантка з юридичних питань ГО "Життя".

Докладніше – в колонці Юлії Мануйлової До Європи без кальянів: чим важлива остання антитютюнова заборона Верховного Суду.