Как Украина приближается к антитабачным стандартам ЕС

Право граждан на безопасное пребывание в общественных местах без риска для здоровья является фундаментальным.

В одном из последних решений Верховный Суд Украины подтвердил абсолютный запрет курения кальянов в заведениях ресторанного хозяйства и признал приготовление кальянов в таких заведениях формой рекламы и стимулирования продажи табачных изделий.

Такое решение способствует эффективному выполнению национального антитабачного законодательства, усиливая интеграцию Украины в единое европейское пространство.

О том, как Европейский Союз работает над созданием среды, свободной от табачного дыма, и что делает для этого Украина, читайте в колонке консультанта по юридическим вопросам ОО "Життя" Юлии Мануйловой В Европу без кальянов: чем важен последний антитабачный запрет Верховного Суда. Далее – краткое его изложение.

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Автор колонки напоминает, что табакокурение остается одной из самых больших угроз для здоровья граждан ЕС, унося жизни около 700 тысяч человек ежегодно.

Для минимизации негативного влияния табака на уровне ЕС ввели Европейский план борьбы с раком – политическое обязательство, целью которого является создание "поколения без табака".

"В ЕС поставили цель, чтобы к 2040 году табачные изделия употребляли менее 5% населения", – отмечает Юлия Мануйлова.

По ее словам, для достижения этого существуют общеевропейские директивы, которые требуют от государств минимальную ставку налога на табачные изделия, запрет на ароматизированные продукты и общие правила упаковки.

Директива №2014/40/ЕС отмечает, что государства-члены имеют право урегулировать вопрос о свободных от табачного дыма сред в пределах своей юрисдикции и имеют стимулы это делать.

В 2009 году для европейских стран разработали Рекомендацию Совета по созданию бездымной среды.

По словам консультанта по юридическим вопросам ОО "Життя", этот документ предлагает ряд мер, направленных на уменьшение влияния табачного дыма, в частности полный запрет курения в закрытых помещениях и усиление профилактических мероприятий.

Хотя выполнение Рекомендации Совета является добровольным, она определяет общее направление борьбы с табакокурением в Европе. Автор колонки отмечает, что в феврале 2013 года Европейская комиссия опубликовала отчет, согласно которому все страны ЕС приняли меры для защиты граждан от воздействия табачного дыма, но в той или иной степени.

3 декабря 2024 года Совет Европейского Союза принял обновленную Рекомендацию.

Новая рекомендация расширяет перечень общественных мест, на которые должен быть распространен запрет курения.

Теперь запрет действует на открытых или полуоткрытых площадках, связанных с заведениями обслуживания (например, крыши, балконы, веранды или внутренние дворики), и открытых пространствах ресторанов, баров, кафе и других подобных помещений.

"Путем имплементации Директивы 2014/40/ЕС Украина также обеспечила гармонизацию национального законодательства с европейским acquis в сфере регулирования табачных изделий", – пишет Юлия Мануйлова.

Также юрист обращает внимание, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №12091, нормы которого значительно усилят защиту детей и молодежи от привлечения к началу употребления табака и имплементируют обновленные требования евроинтеграционной Директивы 2014/40/ЕС.

Меры, которые предусматривает законопроект, станут важным шагом в борьбе с эпидемией употребления табака и никотина и будут способствовать сохранению жизни миллионов украинцев, уверен автор колонки.

"А вместе с тем они приближают Украину к стандартам, которые уже действуют в Евросоюзе", – считает консультантка по юридическим вопросам ОО "Життя".

Подробнее – в колонке Юлии Мануйловой В Европу без кальянов: чем важен последний антитабачный запрет Верховного Суда.