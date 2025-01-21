В уряді Швеції занепокоєні, що Трамп не згадав Україну в інавгураційній промові

Міністерка економіки та фінансів Швеції Елізабет Свантессон висловила занепокоєння тим, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не згадав про Україну у своїй інавгураційній промові 20 січня.

Про це Свантессон заявила журналістам у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів (Екофін), передає кореспондент "Європейської правди".

Те, що Трамп не згадав про Україну у промові після складання президентської присяги, викликає стурбованість, підкреслила вона.

"Що мене дещо занепокоїло, коли я слухала (інавгураційну промову) Трампа, це те, що він не згадав про Україну. Це викликає стурбованість", – заявила Елізабет Свантессон.

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У своїй інавгураційній промові, як повідомлялося, Трамп пообіцяв стати миротворцем та об’єднувачем.

Вона також повідомила, що сьогодні у засіданні Екофіну візьме участь міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Марченко зможе розповісти, що відбувається в Україні зараз, і що вони потребують", – підкреслила Свантессон.

Також шведська міністерка звернула увагу на те, що у Європейському Союзі деякі інституції та політики ретранслюють неправдиву інформацію про нібито хороший стан російської економіки.

"Багато інституцій, наприклад, МВФ, а також медіа та політики досить позитивно переказують наративи Путіна (про стан російської економіки). Але ми знаємо, що російська економіка нині знаходиться у досить поганому стані. Санкції працюють, і ми справді повинні їх продовжувати", – розповіла вона.

Це питання Елізабет Свантессон пообіцяла підняти сьогодні на засіданні Ради ЄС з питань економіки і фінансів.

Нагадаємо, ще в липні 2024 року міністри фінансів восьми країн Європейського Союзу заявили, що Росія поширює неправдивий наратив про силу своєї економіки, а західні санкції насправді вдарили по її військовій машині, і їх потрібно посилювати надалі.