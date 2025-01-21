В правительстве Швеции обеспокоены, что Трамп не упомянул Украину в инаугурационной речи

Министр экономики и финансов Швеции Элизабет Свантессон выразила обеспокоенность тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не упомянул об Украине в своей инаугурационной речи 20 января.

Об этом Свантессон заявила журналистам в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов (Экофин), передает корреспондент "Европейской правды".

То, что Трамп не упомянул об Украине в речи после принятия президентской присяги, вызывает обеспокоенность, подчеркнула она.

"Что меня несколько обеспокоило, когда я слушала (инаугурационную речь) Трампа, так это то, что он не упомянул об Украине. Это вызывает обеспокоенность", – заявила Элизабет Свантессон.

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В своей инаугурационной речи, как сообщалось, Трамп пообещал стать миротворцем и объединителем.

Она также сообщила, что сегодня в заседании Экофина примет участие министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Марченко сможет рассказать, что происходит в Украине сейчас и в чем они нуждаются", – подчеркнула Свантессон.

Также шведский министр обратила внимание на то, что в Европейском Союзе некоторые институты и политики ретранслируют ложную информацию о якобы хорошем состоянии российской экономики.

"Многие институты, например Международный валютный фонд, а также медиа и политики достаточно положительно пересказывают нарративы Путина (о состоянии российской экономики). Но мы знаем, что российская экономика сейчас находится в довольно плохом состоянии. Санкции работают, и мы действительно должны их продолжать", – рассказала она.

Этот вопрос Элизабет Свантессон пообещала поднять сегодня на заседании Совета ЕС по вопросам экономики и финансов.

Напомним, еще в июле 2024 года министры финансов восьми стран Европейского Союза заявили, что Россия распространяет ложный нарратив о силе своей экономики, а западные санкции на самом деле ударили по ее военной машине, и их нужно усиливать в дальнейшем.