Як Росія намагається "зламати" Молдову і що може їй завадити це зробити

Хоча "енергетична війна" Росії проти Молдови лишається поза фокусом уваги найбільших світових гравців, для України ці події (які останніми днями отримали стрімкий розвиток) мають особливе значення.

Адже якщо Кремль досягне своєї мети, то "за спиною України", тобто на західному кордоні, може утворитися величезний російський плацдарм, пояснює у розмові з "ЄвроПравдою" Влад Кульмінський.

Він – колишній віцепрем’єр уряду Молдови з питань реінтеграції, тобто відповідальний за Придністров’я. Зараз він не обіймає жодної посади і має достатній рівень незалежності – але лишається одним з тих, до чиєї думки дослухається президентка Мая Санду.

Пропонуємо вам до перегляду відеоверсію інтерв’ю, а деталізована та структурована текстова версія розмови – в матеріалі "Придністров’я – більше не заморожений конфлікт. Цей "холодильник" зруйнувала Росія". Далі – основні тези Влада Кульмінського.

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Зараз мета Росії – зробити так, щоб у Молдові у людей різко зросли рахунки за електрику, що приведе до ланцюгового зростання цін на все.

Починаючи з 2006 року Росія постачала газ до Придністровського регіону безкоштовно (натомість Кишинів його купував, і недешево).

Втім, наявність "безкоштовного газу" в Придністров’ї була вигідна також і Молдові. Бо Кучурганська електростанція, розташована на лівобережжі Дністра (тобто у Придністров’ї), виробляла з цього газу електроенергію, яку потім задешево постачали на правобережжя Молдови.

Хоча для мешканців Придністров’я газ і електрика були ще дешевшими.

Росія зараз планує відновити постачання у Придністров’я безкоштовного газу. Ідея в тому, щоб забезпечити внутрішні потреби Придністровського регіону, щоби подати газ та тепло в будинки – але у жодному разі не відновлювати постачання електроенергії на правий берег Дністра.

Таким чином, для молдован у Кишиневі газ був і електрика будуть вдесятеро дорожчими, ніж для таких само молдован, які живуть у Тирасполі. Як наслідок, має зрости незадоволення владою у Кишиневі, і на парламентських виборах люди проголосують за інші партії.

Це все є частиною спроб відвернути Молдову від європейського шляху. А мета усіх цих дій – зробити так, щоб Молдова не вийшла зі сфери російського впливу. Щоб Росія "не втратила Молдову".

Одна з умов цього – треба змінити владу в країні.

І я підкреслю: не йдеться про зміну влади на проросійську.

Росії потрібно, щоб у Молдові була влада, яка би погоджувалася на статус Молдови який відображає англійський термін "in between state". Тобто "країна посередині", сіра зона, "буферна держава".

Я хочу підкреслити, що Молдова продовжує існувати як держава саме завдяки Україні та ЗСУ. Якби не ви, то Молдови би вже не було.

Саме тому Кремль не ставить на перетворення Молдови на проросійську державу – бо це вже неможливо.

Росія сподівається, що у наступному парламенті, вибори якого мають відбутися восени, з’явиться коаліція з партій, які погоджуються на статус Молдови як буферної зони.

А це своєю чергою створює для України загрозу, що у вас за спиною буде уряд, який співпрацюватиме з Росією і дослухатиметься до неї.

Я називаю геополітичним самогубством сценарії, якщо майбутня влада у Кишиневі спробує розвернути Молдову до Росії.

Через обмежене відновлення постачання газу у Придністров’ї не відновиться джерело наповнення його бюджету. А це означає, що статус-кво Придністров’я, який змушував усіх миритися зі збереженням замороженого конфлікту, зруйнований. "Холодильника", у якому цей конфлікт був багато років, більше немає.

Це має відкрити шлях до реінтеграції Молдови у короткостроковій чи середньостроковій перспективі.

Зараз я даю 60%, що у Молдові збережеться дійсно проєвропейська влада.

Але на виборах буде важливий буквально кожен голос. І тут могли б допомогти Україна та Євросоюз.

Докладніше – в матеріалі "Придністров’я – більше не заморожений конфлікт. Цей "холодильник" зруйнувала Росія".