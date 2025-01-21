Как Россия пытается "сломать" Молдову и что может ей помешать это сделать

Хотя "энергетическая война" России против Молдовы остается вне фокуса внимания крупнейших мировых игроков, для Украины эти события (которые в последние дни получили стремительное развитие) имеют особое значение.

Ведь если Кремль достигнет своей цели, то "за спиной Украины", то есть на западной границе, может образоваться огромный российский плацдарм, объясняет в разговоре с "ЕвроПравдой" Влад Кульминский.

Он – бывший вице-премьер правительства Молдовы по вопросам реинтеграции, то есть ответственный за Приднестровье. Сейчас он не занимает никакой должности и имеет достаточный уровень независимости – но остается одним из тех, к чьему мнению прислушивается президент Майя Санду.

Предлагаем вам к просмотру видеоверсию интервью, а детализированная и структурированная текстовая версия разговора – в материале "Приднестровье – больше не замороженный конфликт. Этот "холодильник" уничтожила Россия". Далее – основные тезисы Влада Кульминского.

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Сейчас цель России – сделать так, чтобы в Молдове у людей резко выросли счета за электричество, что приведет к цепному росту цен на все.

Начиная с 2006 года Россия поставляла газ в Приднестровский регион бесплатно (взамен Кишинев его покупал, и недешево).

Впрочем, наличие "бесплатного газа" в Приднестровье было выгодно также и Молдове. Потому что Кучурганская электростанция, расположенная на левобережье Днестра (то есть в Приднестровье), производила из этого газа электроэнергию, которую потом по дешевке поставляли на правобережье Молдовы.

Хотя для жителей Приднестровья газ и электричество были еще дешевле.

Россия сейчас планирует возобновить поставки в Приднестровье бесплатного газа. Идея в том, чтобы обеспечить внутренние потребности Приднестровского региона, чтобы подать газ и тепло в дома – но ни в коем случае не возобновлять поставки электроэнергии на правый берег Днестра.

Таким образом, для молдаван в Кишиневе газ был и электричество будут в десять раз дороже, чем для таких же молдаван, живущих в Тирасполе. Как следствие, должно вырасти недовольство властью в Кишиневе, и на парламентских выборах люди проголосуют за другие партии.

Это все является частью попыток отвлечь Молдову от европейского пути. А цель всех этих действий – сделать так, чтобы Молдова не вышла из сферы российского влияния. Чтобы Россия "не потеряла Молдову".

Одно из условий этого – надо сменить власть в стране.

И я подчеркну: речь не идет о смене власти на пророссийскую.

России нужно, чтобы в Молдове была власть, которая бы соглашалась на статус Молдовы, который отражает английский термин "in between state". То есть "страна посередине", серая зона, "буферное государство".

Я хочу подчеркнуть, что Молдова продолжает существовать как государство именно благодаря Украине и ВСУ. Если бы не вы, то Молдовы бы уже не было.

Именно поэтому Кремль не ставит на превращение Молдовы в пророссийское государство – потому что это уже невозможно.

Россия надеется, что в следующем парламенте, выборы которого должны состояться осенью, появится коалиция из партий, которые соглашаются на статус Молдовы как буферной зоны.

А это в свою очередь создает для Украины угрозу, что у вас за спиной будет правительство, которое будет сотрудничать с Россией и прислушиваться к ней.

Я называю геополитическим самоубийством сценарии, если будущая власть в Кишиневе попытается развернуть Молдову к России.

Из-за ограниченного возобновления поставок газа в Приднестровье не восстановится источник наполнения его бюджета. А это означает, что статус-кво Приднестровья, который заставлял всех мириться с сохранением замороженного конфликта, разрушен. "Холодильника", в котором этот конфликт был много лет, больше нет.

Это должно открыть путь к реинтеграции Молдовы в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Сейчас я даю 60%, что в Молдове сохранится действительно проевропейская власть.

Но на выборах будет важен буквально каждый голос. И здесь могли бы помочь Украина и Евросоюз.

Подробнее – в материале "Приднестровье – больше не замороженный конфликт. Этот "холодильник" уничтожила Россия".