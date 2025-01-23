Чому Трамп став вкрай небезпечним викликом для Європи

Мирна передача президентської влади в Сполучених Штатах була політичною нормою з часів завершення другого терміну Джорджа Вашингтона 228 років тому. Попри криваву громадянську війну 1860-х років, ця традиція стала символом стабільності, яка утверджує США як найстарішу демократію сучасного світу.

Однак статус і роль США у світі зміняться з другою інавгурацією Дональда Трампа. Ця подія відбувається через чотири роки після його спроби скасувати результати вільних і чесних виборів.

Трамп чітко дав зрозуміти, що його мета – не просто змінити штат чи політику у Вашингтоні. Його справжнє завдання – перетворити американську систему з демократії на авторитарну олігархію.

Про те, що означає президентство Дональда Трампа і які воно несе ризики для Європи, читайте в колонці віцеканцлера та міністра закордонних справ Німеччини (1998-2005 рр.) Йошки Фішера Трамп біля воріт: як має змінитися Європа, щоб протистояти новим викликам. Далі – стислий її виклад.

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Автор колонки попереджає,що якщо Дональду Трампу вдасться здійснити цей зсув, демократія у світі опиниться під загрозою.

"Європейці ніколи не очікували багато хорошого від ще одного президентства Трампа. Але мало хто тут, включно зі мною, передбачав, що Трамп перед інавгурацією перейде до імперіалізму та ревізіоністських територіальних претензій, підкріплених загрозами застосування насильства проти союзника по НАТО. Цей розвиток подій перевершив мої найпесимістичніші очікування. Було достатньо погано, що Європа буде змушена самостійно протистояти неоімперіалістичній агресії Росії. Тепер її затиснуть неоімперіалістичні сили з обох боків", – констатує колишній віцеканцлер Німеччини.

За його словами, ера політики грубої сили вже настала і відтепер світовими справами керуватимуть домінантні наддержави, а не правила, норми чи традиції.

"Якщо Європа й надалі триматиметься своєї улюбленої концепції суверенних національних держав, вона прирече себе на статус посередньої сили – або й гірше", – зазначає Йошка Фішер.

Він звертає увагу, що Трамп і лідер Росії Путін змушують стару Європу вирішити тут і зараз, яким має бути її майбутнє.

"У Європи є технологічні навички, експертиза та фінансові ресурси, щоб захистити свої інтереси у XXI столітті. Але цього недостатньо, щоб компенсувати те, чого Європі найбільше бракує: політичної волі діяти як єдина сила на світовій арені.

Якщо європейці хочуть забезпечити власне майбутнє, вони більше не можуть просто говорити про це. Вони повинні діяти", – зазначає автор колонки.

Докладніше – в колонці Йошки Фішера Трамп біля воріт: як має змінитися Європа, щоб протистояти новим викликам.