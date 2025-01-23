Почему Трамп стал крайне опасным вызовом для Европы

Мирная передача президентской власти в Соединенных Штатах была политической нормой со времен завершения второго срока Джорджа Вашингтона 228 лет назад. Несмотря на кровавую гражданскую войну 1860-х годов, эта традиция стала символом стабильности, которая утверждает США как старейшую демократию современного мира.

Однако статус и роль США в мире изменятся со второй инаугурацией Дональда Трампа. Это событие происходит через четыре года после его попытки отменить результаты свободных и честных выборов.

Трамп четко дал понять, что его цель – не просто изменить штат или политику в Вашингтоне. Его настоящая задача – превратить американскую систему из демократии в авторитарную олигархию.

О том, что означает президентство Дональда Трампа и какие оно несет риски для Европы, читайте в колонке вице-канцлера и министра иностранных дел Германии (1998-2005 гг.) Йошки Фишера Трамп у ворот: как должна измениться Европа, чтобы противостоять новым вызовам. Далее – краткое ее изложение.

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Автор колонки предупреждает, что если Дональду Трампу удастся осуществить этот сдвиг, демократия в мире окажется под угрозой.

"Европейцы никогда не ожидали много хорошего от еще одного президентства Трампа. Но мало кто здесь, включая меня, предвидел, что Трамп перед инаугурацией перейдет к империализму и ревизионистским территориальным претензиям, подкрепленным угрозами применения насилия против союзника по НАТО. Это развитие событий превзошло мои самые пессимистические ожидания. Было достаточно плохо, что Европа будет вынуждена самостоятельно противостоять неоимпериалистической агрессии России. Теперь ее зажмут неоимпериалистические силы с обеих сторон", – констатирует бывший вице-канцлер Германии.

По его словам, эра политики грубой силы уже наступила и отныне мировыми делами будут руководить доминантные сверхдержавы, а не правила, нормы или традиции.

"Если Европа и в дальнейшем будет придерживаться своей любимой концепции суверенных национальных государств, она обречет себя на статус посредственной силы – или хуже", – отмечает Йошка Фишер.

Он обращает внимание, что Трамп и лидер России Путин заставляют старую Европу решить здесь и сейчас, каким должно быть ее будущее.

"У Европы есть технологические навыки, экспертиза и финансовые ресурсы, чтобы защитить свои интересы в XXI веке. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать то, чего Европе больше всего не хватает: политической воли действовать как единая сила на мировой арене.

Если европейцы хотят обеспечить собственное будущее, они больше не могут просто говорить об этом. Они должны действовать", – отмечает автор колонки.

Подробнее – в колонке Йошки Фишера Трамп у ворот: как должна измениться Европа, чтобы противостоять новым вызовам.