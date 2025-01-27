Швеція затримала судно після пошкодження латвійського підводного кабелю

Шведська прокуратура в неділю ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Крім того, шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі, яке підозрюється в здійсненні диверсії.

"У розслідуванні беруть участь кілька відомств, у тому числі Оперативний департамент Національної поліції, Берегова охорона і Збройні сили", – заявив старший прокурор Відділу національної безпеки Матс Люнгквіст.

Реклама:

Шведська берегова охорона підтвердила місцевим ЗМІ, що перебуває на місці біля судна, яке журналісти ідентифікували як судно Vezhen під прапором Мальти, що стоїть на якорі біля порту Карлскруна.

"Ми перебуваємо безпосередньо на місці затриманого судна і вживаємо заходів відповідно до рішення прокурора", – сказав представник берегової охорони Маттіас Ліндхольм.

Згідно з даними Vesselfinder, судно вийшло з російського порту Усть-Луга кількома днями раніше і в момент передбачуваного пошкодження курсувало між Готландом і Латвією.

26 січня стало відомо про пошкодження підводного оптоволоконного кабелю Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC).

Нагадаємо, 14 січня генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.