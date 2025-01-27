Як Путін знищує відносини з важливим союзником

Після отримання повідомлення про авіакатастрофу в Актау літак президента Азербайджану здійснив знаковий розворот над Росією.

Як наслідок, Ільхам Алієв не поїхав на саміт у Санкт-Петербурзі й повернувся до Баку. Це символічний крок, який характеризує ставлення керівництва Азербайджану до авіатрощі, а головне – до реакції російського керівництва на неї.

По суті відносини Азербайджану та Росії зазнають значних змін.

Про те, як змінюються відносини між країнами, читайте у статті заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова Розворот Алієва: як авіакатастрофа та російська брехня змінили відносини Азербайджану та РФ. Далі – стислий її виклад.

Реклама:

Азербайджанські експерти в ефірах ютюб-каналів закликають російську сторону та особисто Владіміра Путіна вирішити питання однією телефонною розмовою.

Але в Москві очікувано обрали протилежну тактику затягування часу і поширення багатьох брехливих версій.

Розшифровки першого бортового самописця свідчать про те, що російське керівництво з першої секунди точно знало про всі деталі події.

А переговори з диспетчером свідчать про цинічне нехтування росіянами безпекою людей на борту.

Незалежно від наступних кроків Кремля, у відносинах Азербайджану і Росії утворилася глибока тріщина.

Авіакатастрофа стала шоком для азербайджанської громадськості, яка консолідувалася на тлі трагедії.

Як зазначають усі азербайджанські експерти, ця подія підірвала "іскрєнность", довіру до Росії та її керівництва, яка склалася за останні роки.

Офіційне Баку багато інвестувало, щоб мати максимально передбачувані відносини з РФ, наражаючись на критику і супутні ризики.

Натомість тепер азербайджанські експерти відверто заявляють, що до закінчення розслідування у відносинах з Росією буде пауза.

А наступні кроки Азербайджану залежатимуть від того, чи прийме Москва результати розслідування і чи виконає вона поставлені Баку вимоги: визнання факту збиття літака російською ППО, покарання винних і виплата компенсацій постраждалим.

Швидше за все, Баку продовжить реалізацію спільних проєктів з РФ, проте лише тих, які вигідні Азербайджану.

Натомість усе, що вигідно насамперед Росії, буде поставлене в режим очікування.

Звичайно, складна безпекова ситуація в регіоні і взаємна залежність залишає у Кремля достатньо важелів впливу на Баку.

Повноцінна конфронтаційна спіраль невигідна Азербайджану.

Але обидві країни не можуть змінити моделі поведінки в цій ситуації. І здається, в Баку починають прораховувати гірші сценарії розвитку подій.

Опинитися затиснутим між Іраном і Росією до повноцінного врегулювання відносин з Вірменією є небезпечним для Азербайджану.

Склалася майже патова ситуація, коли Баку не може публічно не реагувати на російські маніпуляції. Натомість Москва не може не маніпулювати, оскільки Росія не вважає Азербайджан рівноправним партнером, і авіаційна катастрофа тільки продемонструвала справжнє ставлення.

Азербайджан став для Росії вимушеним партнером в умовах ізоляції та санкцій, але імперська культура проявляється навіть всупереч раціональним інтересам.

Докладніше – в матеріалі Сергія Данилова Розворот Алієва: як авіакатастрофа та російська брехня змінили відносини Азербайджану та РФ.