Как Путин уничтожает отношения с важным союзником

После получения сообщения об авиакатастрофе в Актау самолет президента Азербайджана совершил знаковый разворот над Россией.

Как следствие, Ильхам Алиев не поехал на саммит в Санкт-Петербурге и вернулся в Баку. Это символический шаг, характеризующий отношение руководства Азербайджана к авиакатастрофе, а главное – к реакции российского руководства на нее.

По сути отношения Азербайджана и России претерпевают значительные изменения.

О том, как меняются отношения между странами, читайте в статье заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова Разворот Алиева: как авиакатастрофа и российская ложь изменили отношения Азербайджана и РФ. Далее – краткое ее изложение.

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Азербайджанские эксперты в эфирах ютюб-каналов призывают российскую сторону и лично Владимира Путина решить вопрос одним телефонным разговором.

Но в Москве ожидаемо выбрали противоположную тактику затягивания времени и распространения многих лживых версий.

Расшифровки первого бортового самописца свидетельствуют о том, что российское руководство с первой секунды точно знало обо всех деталях происшествия.

А переговоры с диспетчером свидетельствуют о циничном пренебрежении россиянами безопасностью людей на борту.

Независимо от последующих шагов Кремля, в отношениях Азербайджана и России образовалась глубокая трещина.

Авиакатастрофа стала шоком для азербайджанской общественности, которая консолидировалась на фоне трагедии.

Как отмечают все азербайджанские эксперты, это событие подорвало "искренность", доверие к России и ее руководству, которое сложилось за последние годы.

Официальный Баку много инвестировал, чтобы иметь максимально предсказуемые отношения с РФ, подвергаясь критике и сопутствующим рискам.

Зато теперь азербайджанские эксперты откровенно заявляют, что до окончания расследования в отношениях с Россией будет пауза.

А следующие шаги Азербайджана будут зависеть от того, примет ли Москва результаты расследования и выполнит ли она поставленные Баку требования: признание факта сбития самолета российской ПВО, наказания виновных и выплата компенсаций пострадавшим.

Скорее всего, Баку продолжит реализацию совместных проектов с РФ, однако только тех, которые выгодны Азербайджану.

Зато все, что выгодно прежде всего России, будет поставлено в режим ожидания.

Конечно, сложная ситуация с безопасностью в регионе и взаимная зависимость оставляет у Кремля достаточно рычагов влияния на Баку.

Полноценная конфронтационная спираль невыгодна Азербайджану.

Но обе страны не могут изменить модели поведения в этой ситуации. И кажется, в Баку начинают просчитывать худшие сценарии развития событий.

Оказаться зажатым между Ираном и Россией до полноценного урегулирования отношений с Арменией опасно для Азербайджана.

Сложилась почти патовая ситуация, когда Баку не может публично не реагировать на российские манипуляции. Зато Москва не может не манипулировать, поскольку Россия не считает Азербайджан равноправным партнером, и авиационная катастрофа только продемонстрировала истинное отношение.

Азербайджан стал для России вынужденным партнером в условиях изоляции и санкций, но имперская культура проявляется даже вопреки рациональным интересам.

Подробнее – в материале Сергея Данилова Разворот Алиева: как авиакатастрофа и российская ложь изменили отношения Азербайджана и РФ.